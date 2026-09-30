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Украинцы на танках приблизились к позиции россиян и открыли огонь прямой наводкой

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  • 30.09.2026, 22:16
  • 2,826
Украинцы на танках приблизились к позиции россиян и открыли огонь прямой наводкой
Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Украинские защитники на двух танках 475-го штурмового полка Code 9.2 под прикрытием дронов атаковали позицию российских оккупантов и вели по ней огонь прямой наводкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российские военные пытались остановить бронетехнику с помощью большого количества ударных беспилотников.

Благодаря дополнительной бронировке боевые машины выдержали удары вражеских дронов, а их экипажи продолжили выполнение боевой задачи и после поражения позиции противника успешно отошли.

Во время атаки бойцы 475-го штурмового полка также использовали несколько собственных беспилотников для сопровождения и поддержки танковых экипажей.

Несмотря на установленные защитные экраны и дополнительную бронировку, танки сохранили скорость и маневренность, что позволило экипажам полноценно вести огонь и успешно выйти из-под ударов противника.

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