ВВС Швеции заявили, что будут бить вглубь России в случае нападения 12 30.09.2026, 22:55

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Иллюстрационное фото

Стокгольм пересмотрел стратегию.

В случае нападения России Швеция больше не будет ограничиваться только обороной, заявил начальник Центра ведения воздушной войны ВВС королевства полковник Карл Бергквист. По его словам, которые приводит Aftonbladet, новая концепция предусматривает переход к наступательным действиям и поражение целей в глубине территории противника. «Нападение должно обходиться дорого», — сказал Бергквист. При этом речь идет не о превентивных ударах, а о сдерживании. Как отметил полковник, потенциальный агрессор должен понимать, что война не останется на шведской территории.

Одним из факторов пересмотра стратегии ВВС королевства стал опыт Украины в войне с Россией, который заключается в том, что нельзя позволить противнику получить превосходство в воздухе. В связи с этим к уже отработанной модели быстрого перебазирования и рассредоточения авиации было решено добавить возможность «наказывать» агрессора на его территории. Отмечается, что глубокие удары по логистике, штабам и авиабазам могут сорвать или замедлить российскую операцию на ранней стадии — это именно то, чего не хватало Украине в 2022 году.

Одним из ключевых элементов новой стратегии должна стать интеграция крылатых ракет Taurus KEPD 350 на истребители JAS 39 Gripen. Эти ракеты имеют дальность более 500 км, могут лететь на высоте до 50 м и способны пробивать укрепленные объекты. Кроме того, шведские вооруженные силы планируют приобрести системы с еще большей дальностью. В документах, направленных правительству, запрашивались крылатые и баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 2000 км. От Стокгольма до Москвы — примерно 1200 км.

Новая концепция ВВС также предусматривает использование автострад в качестве взлетно-посадочных полос, усиление противовоздушной обороны, борьбу с дронами и развитие разведывательных возможностей, в том числе с помощью беспилотников и спутников.

После вторжения России в Украину Швеция пересмотрела оценку угроз безопасности и вступила в НАТО в 2024 году. Этот шаг изменил ее роль в регионе: из страны, сохранявшей нейтралитет на протяжении более 200 лет, она стала частью оборонной структуры северного фланга Альянса вместе с Финляндией, Норвегией и странами Балтии.

Ранее шведская разведка предупредила, что в горизонте нескольких лет Россия может провести ограниченные вооруженные операции в регионе. Одним из преимуществ королевства является его географическое расположение. Близость к Балтийскому региону позволяет быстрее реагировать на угрозы, а возможность использовать Gripen с рассредоточенных позиций повышает устойчивость авиации и создает дополнительные сложности для противника.

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