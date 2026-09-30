Белорусы запустили сервис для знакомств 2 30.09.2026, 18:18

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Иллюстрационное фото

Он подбирает пару по характеру.

Белорусы запустили новый сервис по поиску пары, пишет Onliner.

Найти любовь можно в чат-боте в Telegram.

Для этого не нужно публиковать фото и проводить вечера за свайпованием влево и вправо.

Пользователям сначала предлагают узнать привычки, характер и темперамент друг друга.

Сервис «Лавка Ми» запустили в июне 2026-го. Он полностью бесплатный, и сейчас в нем около 600 анкет.

Пользователям предлагают ответить минимум на 15 вопросов. При желании анкету можно расширить до 60 пунктов.

Но и это не предел: в ближайшем будущем команда планирует увеличить список.

За сутки каждому выдают три анкеты.

Потенциальных партнеров выбирают по схожим ответам на вопросы.

Вопросы разделены на четыре этапа и в основном касаются повседневных привычек, взглядов и особенностей человека. Затрагивать глубокие темы – например, интимную сторону отношений, воспитание детей, устройство семьи – планируется на более поздних этапах.

Конечно, предстоит заполнить и стандартные пункты: возраст, рост, город проживания и так далее.

Интересно, что разработчики включили в анкету те пункты, которые обычно вызывают споры в парах. Например, сколько будильников ставить на утро, ускоряться или замедляться при желтом сигнале светофора, с какой стороны чистить банан и как вешать туалетную бумагу.

Четкой математической формулы для предложения потенциального партнера нет, пояснили разработчики «Лавка Ми” .

Алгоритмы учитывают степень заполненности анкет, зеркальность описания и добавление фото.

Так, если на втором этапе на вопрос «кот или собака?» человек выбрал кота, то при прочих подходящих параметрах в приоритете ему будут попадаться также любители котиков.

Сервис позволяет добавить свою фотографию, но по желанию. Кроме того, ее смогут увидеть только те пользователи, которые тоже дошли но нужного этапа.

«Фотография может дать первое впечатление, но не рассказывает о бытовых привычках, взглядах или эмоциональных реакциях. Такое решение позволяет сделать знакомство менее ориентированным на внешность. При этом, как оказалось, большинство пользователей все же предпочитает фотографию добавлять», – отметили разработчики.

Важно понимать: если некоторое время у сервиса не будет подходящих под ваши ответы анкет, он не будет предлагать ничего.

При этом пользователь в любое время может изменить или дополнить свои ответы.

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