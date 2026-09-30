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Румыния не смогла сформировать правительство

  • 30.09.2026, 18:57
Румыния не смогла сформировать правительство

Кандидат в премьеры Зигфрид Мурешан не набрал необходимого большинства голосов в парламенте.

Румыния в очередной раз не смогла сформировать кабмин после отставки правительства в мае. Кандидат в премьеры Зигфрид Мурешан в среду, 30 сентября, не набрал необходимого большинства голосов в румынском парламенте, передает DW.

За него были отданы лишь 182 голоса, при 15 голосах против.

Между тем требовалось получить не менее 233 голосов - при 465 законодателях в обеих палатах.

Теперь президент Румынии Никушор Дан имеет право назначить досрочные парламентские выборы. Однако он также может предложить и других кандидатов.

Ранее, 5 мая, в отставку было отправлено проевропейское правительство Румынии во главе с премьером Илие Боложаном. Кабинету, продержавшемуся у власти всего десять месяцев, вынесли вотум недоверия депутаты парламента.

Наблюдатели отмечали, что это не просто очередной правительственный кризис, которые происходят в стране регулярно. Последний раз премьер-министр занимал свой пост полный срок с 2004 по 2008 годы. После 2012 года сменилось 11 избранных глав правительства, а также 7 временно занимавших эту должность.

Социал-демократы продолжают блокировать любые попытки Дана сформировать правительство.

В условиях острого экономического кризиса и политической раздробленности досрочные выборы могут привести к усилению позиций крайне правых, отмечают наблюдатели.

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