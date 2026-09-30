Пентагон распределил почти все $400 млн долларов помощи для Украины

Пентагон распределил почти все $400 млн долларов помощи для Украины7
- 30.09.2026, 18:42
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За день до окончания финансового года.
Пентагон заключил контракты почти на все 400 миллионов долларов военной помощи, выделенной Конгрессом США для Украины, — за день до окончания финансового года.
Об этом сообщает Washington Sun.
Сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавэр, сообщил изданию, что, по его информации, 99,8% средств распределили во вторник, 29 сентября.
Распределение состоялось до окончания финансового года в среду, 30 сентября. Ранее министерство распределило 307 миллионов долларов и планировало сделать то же самое с оставшимися 93 миллионами до окончания срока.
План Пентагона предусматривает 200 миллионов долларов на вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона долларов на транспортные средства, запасные части и оборудование, а также 100 миллионов долларов на услуги, такие как транспортировка военной техники.
«То, что они наконец-то это делают, практически в последний возможный день, говорит обо всем, что нужно знать об этих отношениях. Они не информируют нас своевременно. Они не соблюдают закон, и наше партнерство переживает сложные времена», — сказал Кунс.