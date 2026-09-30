«Пилот пытался направить самолет на землю» 3 30.09.2026, 19:16

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Иллюстрационное фото

Новые подробности о ЧП на борту Flydubai.

Утром в среду, 30 сентября, самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате судна, резко потерял высоту и на некоторое время исчез с радаров. Из-за поступавших сигналов тревоги ВВС Израиля поднимали в воздух истребители. Однако позже лайнер снова отобразился в трекерах и экстренно приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей. Позже местный телеканал Channel 12 сообщил, что тревожный сигнал поступил из-за драки пилотов в кабине самолета. Один из них получил ножевое ранение и потерял сознание. В качестве причин нападения рассматривается несколько версий, в том числе и попытка теракта. Рассказываем, что известно на данный момент.

Изначально не было понятно, что именно стало поводом для потасовки между пилотами. Позже Channel 12 сообщил, что рассматривается несколько версий случившегося. Первая — это попытка одного из летчиков, предположительно второго пилота, захватить управление лайнером и направить его в землю. Второй версией была возможная попытка совершить суицид тем же летчиком.

Пассажиры рассказали, что они слышали крики в передней части салона и видели раненым одного из пилотов. Помощь ему пытались оказать израильские врач и медсестра, находившиеся в тот момент на борту самолета.

Изначально сообщалось, что пилоты были украинского и русского происхождения. По уточненной позднее информации, в момент инцидента лайнером управляли гражданин ОАЭ (КВС) и гражданин Омана (второй пилот). И именно между ними произошла потасовка. По сообщениям местных СМИ, оманский пилот работал в авиакомпании около года.

Посадить борт смогли пилоты, которые летели этим же рейсом в качестве пассажиров. Именно они, как утверждается, имели российское и украинское происхождение.

По данным Channel 12, капитан воздушного судна был госпитализирован в местную больницу.

Позже инцидент прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, один из пассажиров рассказал ему, что самолет вошел в штопор и начал пикировать. Пассажиру удалось вместе с членом экипажа прорваться в кабину пилотов и обезвредить летчика, вооруженного ножом, в тот момент, когда тот, как утверждает премьер, «пытался вывести из строя системы самолета».

«Граждане Израиля, сегодня утром во время рейса из Дубая в Израиль произошел крайне серьезный инцидент, связанный с безопасностью. Почти все пассажиры этого рейса были израильтянами. Во время полета, при подлете к Израилю, один из пилотов нанес ножевое ранение другому и, по всей видимости, попытался направить самолет на землю вместе со всеми, кто находился на борту», — передает слова Нетаньяху «7 канал».

По словам премьер-министра, пилот Flydubai, который во время рейса из Дубая в Тель-Авив ударил ножом своего напарника, был арестован властями Саудовской Аравии. Сейчас идет разбирательство.

Пилотом Flydubai, которого ранили ножом во время рейса из Дубая в Тель-Авив, предположительно оказался гражданин Индии Смит Маччхар. Согласно его профилю в LinkedIn, Маччхар работает капитаном воздушного судна во Flydubai с 2022 года. До этого он летал в авиакомпании SpiceJet. У пилота более 13 лет опыта коммерческих полетов и около 9750 часов налета на Boeing 737, включая модели B737-800 и B737 MAX 8/9.

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