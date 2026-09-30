Самолет спасли украинец и россиянин: что известно о ЧП на рейсе в Тель-Авив 34 30.09.2026, 16:18

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Фото: timesofisrael.com

Израильские СМИ пишут о попытке захватить самолет.

Рейс из Дубая в Тель-Авив был неожиданно перенаправлен в Саудовскую Аравию после ссоры между пилотами, сообщили израильские официальные лица местным СМИ.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Международного аэропорта Дубая в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, совершил посадку в городе Табук на северо-востоке Саудовской Аравии.

На борту находилось около 150 человек, большинство из которых — израильтяне, сообщает BBC.

Местные СМИ со ссылкой на представителей Министерства обороны Израиля сообщили, что сигнал тревоги, по всей видимости, был подан после ссоры между командиром воздушного судна и вторым пилотом.

Самолет подал сигнал чрезвычайной ситуации примерно через два часа после начала полета, сообщил сервис Flightradar24. Рейс вылетел в 03:05 UTC (время совпадает с Гринвичем) с 20-минутной задержкой.

Пассажиры рассказали местным СМИ, что боялись за свою жизнь, поскольку во время инцидента самолет начал резко терять высоту.

По данным Flightradar24, в 5:22 UTC самолет стремительно снизился над территорией Саудовской Аравии с 30 875 до 16 750 футов (на 4,3 км) всего за 29 секунд.

Источник: Flight radar

Аварийный код 7700, означающий «общую аварийную ситуацию», был отправлен примерно в 05:31 UTC. Позже Flightradar24 сообщил в X, что в 05:38 был отправлен еще один аварийный сигнал — 7500, означающий «незаконное вмешательство», то есть попытку угона или захвата воздушного судна.

В 05:40 самолет ненадолго вошел в воздушное пространство Иордании, а через несколько минут вернулся в Саудовскую Аравию, где начал снижение для посадки.

В 06:11 самолет вновь начал снижение, по-видимому, направляясь к городу Табук в Саудовской Аравии. Вскоре после этого данные о местоположении временно стали недоступны, пока в 06:58 самолет не появился вновь в аэропорту Табука.

Как сообщает израильский канал Channel 12, между первым и вторым пилотами возник конфликт, переросший в драку, которая продолжалась до тех пор, пока один из них не потерял сознание.

Один из израильских пассажиров, находившихся на борту, рассказал журналистам, что экипаж обратился за помощью, после чего пассажиры помогли скрутить одного из пилотов и привязать его к креслу.

Неназванный пассажир рассказал газете Jerusalem Post, что один из пилотов был ранен ножом другим пилотом, но пассажиры, находившиеся в передней части самолета, помогли вытеснить нападавшего из кабины.

По его словам, на борту, в задней части самолета, находились еще два пилота. «Я крикнул им, чтобы они бежали и взяли самолет под свой контроль», — рассказал пассажир газете Jerusalem Post.

Пассажир также сообщил, что раненому пилоту оказал неотложную медицинскую помощь стоматолог, находившийся на борту.

«Мы поняли, что пилоты потеряли управление», — сказала в интервью издания одна из пассажиров. По ее словам, один из пилотов получил серьезные ножевые ранения, прежде чем нападавшего удалось оттащить от него.

«У некоторых людей рубашки были в крови», — сказала она.

Как сообщает израильская газета Israel Hayom, в самолете в качестве пассажиров находился еще один экипаж пилотов — россиянин и украинец — которым в итоге удалось благополучно посадить самолет в Саудовской Аравии.

В настоящее время все экипажи авиакомпании FlyDubai проходят тщательную проверку анкетных данных.

Тем временем Израиль направил в Саудовскую Аравию самолет для эвакуации застрявших там граждан, которых доставят в Тель-Авив, куда они изначально направлялись.

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