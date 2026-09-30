В мире появился лидер, который не стремится к власти 4 30.09.2026, 16:28

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Папа Лев XIV

Фото: Getty Images

Миллионы людей увидели в Папе Льве XIV символ надежды.

Папа Лев XIV во время первой официальной поездки во Францию собрал огромные толпы людей. Это не просто религиозное зрелище, а признак общественного запроса на надежду и иной тип лидерства, убежден редактор-обозреватель The Wall Street Journal Джерард Бейкер (перевод — сайт Charter97.org).

Папские поездки давно стали привычным явлением. Однако нынешний визит оказался особенным. Миллионы людей вышли на улицы, а стадионы заполнялись верующими, желавшими увидеть понтифика.

Массовые мероприятия сами по себе не свидетельствуют о религиозном возрождении. Однако атмосфера встреч с Львом XIV показала усталость многих европейцев от социальных перемен, утраты привычных ориентиров и стремительного развития технологий.

«Эти сцены пробудили в нас чувство чего-то редкого: надежды», — пишет автор.

Льву XIV противопоставляются современные политики, бизнесмены и знаменитости. На их фоне понтифик выглядит совершенно иначе: он не стремится демонстрировать богатство, власть или собственную значимость. Его образ строится вокруг скромности, милосердия и внимания к обычным людям. Именно это делает его особенно заметной фигурой в эпоху, когда публичная жизнь все чаще связана с личными амбициями, демонстративным потреблением и борьбой за влияние.

«Он — единственный человек в мире, на которого большинство из нас может равняться», — утверждает автор.

Отдельное внимание привлекли высказывания Льва XIV об искусственном интеллекте. Папа выступает за регулирование его развития, чтобы стремительный технологический прогресс не привел к потере центральной роли человека. Эти заявления вызвали резкую реакцию миллиардера Питера Тиля, который назвал понтифика «полезным идиотом» Коммунистической партии Китая.

При этом влияние Льва XIV может оказаться гораздо долговечнее политической славы многих нынешних лидеров и технологических магнатов. Его призывы к милосердию, уважению человеческой жизни и ответственности перед обществом находят отклик далеко за пределами католического мира.

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