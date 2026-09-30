«Мир сошел с ума»: в Минске продали квартиру без ремонта за $80 тысяч 8 30.09.2026, 15:51

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Белорусы обсуждают необычную сделку с недвижимостью.

Квартиру под ремонт в минской пятиэтажке на улице Седых купили за 80 тысяч долларов. Риелтор поделился результатами сделки в Threads, что вызвало активное обсуждение.

Меньше чем за сутки пост собрал более двухсот комментариев, отмечает Realt. Одни считают цену высокой. Другие полагают, что такое состояние квартиры лучше варианта со старым ремонтом.

— На ремонт здесь тысяч 25. Вот и скажите, стоит ли она 100+? — задаётся вопросом комментатор в Threads.

— Это лучшее состояние, чем с ремонтом 50‑летней давности. По крайней мере, всё старое демонтировали и вывезли. Это стоит приличных денег. Оценит только тот, кто делал ремонт на вторичном рынке, — написала другая пользовательница и собрала несколько сотен лайков.

С тем, что цена оправдана, согласилась и риэлтор.

— Моё мнение как аттестованного риэлтора — отличная цена! Можно было попробовать и за 85 тысяч долларов. Седых — отличная локация. Это не хрущёвка, а брежневка! Квартира отлично подготовлена под ремонт! Покупатель сделает всё по своему вкусу! Первомайский район очень зелёный, со множеством парков, чистым воздухом и отличной инфраструктурой! А кто там предлагает 60 тысяч, поищите однушку в Шабанах, может, вам повезёт.

Но не обошлось и без комментариев вроде: «Мир сошел с ума».

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