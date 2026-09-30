В Витебске может появиться настоящий средневековый замок

В Витебске может появиться настоящий средневековый замок2
- 30.09.2026, 16:06
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Исторические чертежи помогут восстановить утраченную башню.
Один из областных центров Беларуси может вернуть часть своего средневекового облика. Здесь рассматривают возможность воссоздать замковую башню и фрагмент оборонительной стены.
Речь идет о Витебске. Появление такого объекта уже предусмотрели в проекте детального плана исторического центра, пишут «Витьбичи».
С местом тоже определились. Здание в виде фортификационного сооружения может появиться на площади 1000-летия Витебска, недалеко от Благовещенской церкви.
Именно здесь когда-то находился Нижний замок. Новую постройку хотят разместить на месте фундамента одной из его башен.
Зачем это нужно
Одна из целей – показать, каким был Витебск несколько веков назад.
По словам краеведа Дениса Юрчака, многие сегодня не знают, что когда-то город представлял собой мощную крепость из трех связанных между собой замков: Верхнего, Нижнего и Взгорского.
«Два из них были каменные и по площади даже немного превосходили замки в столице Великого княжества Литовского Вильне», – рассказал он.
По мнению краеведа, воссоздание части замка поможет наглядно показать эту страницу истории. Кроме того, новый объект может стать еще одной точкой притяжения для туристов и витеблян.
Какой может быть башня
Наиболее вероятный вариант – воссоздать Заручавскую браму, одну из въездных башен Нижнего замка.
Как отметил Денис Юрчак, сегодня сохранилось достаточно исторических материалов и чертежей. Благодаря им специалисты могут с точностью до метра определить, где находились башня и фрагменты стен.
Однако перед началом работ на участке потребуется провести археологические раскопки.
«Витебская земля может подкинуть еще сюрпризы, к которым надо быть готовым потенциальным инвесторам», – подчеркнул краевед.
Если под землей обнаружат подлинные фрагменты старых конструкций, специалистам придется решать вопрос об их консервации.
Есть еще одно важное условие. В этой части города действуют строгие градостроительные правила: возводить новые объекты здесь нельзя, допускается только восстановление утраченных.
Поэтому башню придется максимально приблизить к историческому оригиналу. Для этого предлагают использовать средневековые технологии и материалы: валуны, кирпич и черепицу для крыши.
Что может появиться внутри
Как считает Денис Юрчак, башню совсем не обязательно превращать в музей. Внутри, например, может появиться кафе или другое заведение общепита.
Оформление предлагают связать с историей города. На мультимедийных экранах можно показывать 3D-реконструкцию Витебска XIV века. Так посетители смогут увидеть, как город выглядел несколько столетий назад.
Причем, по словам краеведа, дополнительные помещения можно сделать даже под землей. Главное – чтобы они не мешали восприятию исторического объекта.
Также Юрчак предлагает воссоздать часть замкового рва с въездным мостом.