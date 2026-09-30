В Витебске может появиться настоящий средневековый замок 2 30.09.2026, 16:06

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Фото: vitbichi.by

Исторические чертежи помогут восстановить утраченную башню.

Один из областных центров Беларуси может вернуть часть своего средневекового облика. Здесь рассматривают возможность воссоздать замковую башню и фрагмент оборонительной стены.

Речь идет о Витебске. Появление такого объекта уже предусмотрели в проекте детального плана исторического центра, пишут «Витьбичи».

С местом тоже определились. Здание в виде фортификационного сооружения может появиться на площади 1000-летия Витебска, недалеко от Благовещенской церкви.

Именно здесь когда-то находился Нижний замок. Новую постройку хотят разместить на месте фундамента одной из его башен.

Фото: vitbichi.by

Зачем это нужно

Одна из целей – показать, каким был Витебск несколько веков назад.

Фото: vitbichi.by

По словам краеведа Дениса Юрчака, многие сегодня не знают, что когда-то город представлял собой мощную крепость из трех связанных между собой замков: Верхнего, Нижнего и Взгорского.

«Два из них были каменные и по площади даже немного превосходили замки в столице Великого княжества Литовского Вильне», – рассказал он.

По мнению краеведа, воссоздание части замка поможет наглядно показать эту страницу истории. Кроме того, новый объект может стать еще одной точкой притяжения для туристов и витеблян.

Какой может быть башня

Наиболее вероятный вариант – воссоздать Заручавскую браму, одну из въездных башен Нижнего замка.

Фото: vitbichi.by

Как отметил Денис Юрчак, сегодня сохранилось достаточно исторических материалов и чертежей. Благодаря им специалисты могут с точностью до метра определить, где находились башня и фрагменты стен.

Однако перед началом работ на участке потребуется провести археологические раскопки.

«Витебская земля может подкинуть еще сюрпризы, к которым надо быть готовым потенциальным инвесторам», – подчеркнул краевед.

Если под землей обнаружат подлинные фрагменты старых конструкций, специалистам придется решать вопрос об их консервации.

Есть еще одно важное условие. В этой части города действуют строгие градостроительные правила: возводить новые объекты здесь нельзя, допускается только восстановление утраченных.

Поэтому башню придется максимально приблизить к историческому оригиналу. Для этого предлагают использовать средневековые технологии и материалы: валуны, кирпич и черепицу для крыши.

Что может появиться внутри

Как считает Денис Юрчак, башню совсем не обязательно превращать в музей. Внутри, например, может появиться кафе или другое заведение общепита.

Оформление предлагают связать с историей города. На мультимедийных экранах можно показывать 3D-реконструкцию Витебска XIV века. Так посетители смогут увидеть, как город выглядел несколько столетий назад.

Причем, по словам краеведа, дополнительные помещения можно сделать даже под землей. Главное – чтобы они не мешали восприятию исторического объекта.

Также Юрчак предлагает воссоздать часть замкового рва с въездным мостом.

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