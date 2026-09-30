Легендарный Бэтмобиль 1992 года впервые выставят на аукцион 1 30.09.2026, 16:42

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Фото: Julien's

Он может побить ценовой рекорд и обойти Aston Martin Джеймса Бонда.

Оригинальный Бэтмобиль из фильма «Бэтмен возвращается» 1992 года выставят на аукцион, где он может установить новый ценовой рекорд для автомобилей из фильмов. Организаторы оценивают машину в $5–7 млн, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль использовался непосредственно на съемках и появился в большинстве сцен фильма с вождением. В отличие от многочисленных реплик, это настоящий экранный экземпляр, созданный для картины Тима Бертона.

У Бэтмобиля длинный капот, массивные задние крылья, обтекаемые формы и переднюя часть в стиле турбины. Сзади расположены элементы, напоминающие реактивные сопла. Основой машины стали две соединенные рамы от Chevrolet Impala, а под капотом установлен двигатель Chevy V8 в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Julien's

Фото: Julien's

Фото: Julien's

Фото: Julien's

«Этот Бэтмобиль может превзойти предыдущий аукционный рекорд», — пишут авторы.

Сейчас рекорд принадлежит Бэтмобилю из телесериала 1966 года. В 2013 году его продали за $4,62 млн. Если нынешний автомобиль достигнет верхней границы оценки, он также обойдет Aston Martin DB5 1965 года, известный как автомобиль Джеймса Бонда. В 2019 году за него заплатили $6,38 млн.

«Будущий владелец, вероятно, выставит машину на всеобщее обозрение», — отмечает издание.

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