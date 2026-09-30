Белорусы ответили на предложение Лукашенко 5 30.09.2026, 17:21

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Почему никто не хочет ехать в деревню?

Лукашенко заявил, что жителям Минска и других городов нужно быть готовыми помогать селу. Об этом он сказал, обсуждая «разумный подход в объединении хозяйств».

«Вы, наверное, тоже заметили, что я больше и больше привлекаю работников промышленности, городов в оказании помощи селу. Почему, вы прекрасно знаете. Все хотят жить в обустроенных хороших квартирах, в городах. Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Ну, надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили. Поэтому минчанам и другим надо быть к этому готовыми», – сказал он.

В соцсетях белорусы отреагировали на слова Лукашенко критикой. В комментариях к новости в Threads они объясняли, почему не хотят жить в селе, а некоторые предлагали, как остановить отток населения из деревень.

Многие пользователи считают, что главная проблема в отсутствии работы. «Никто бы в этот Минск не ехал, если бы была работа в областных и районных городах. Про деревни молчу уже. Дайте людям работу, хорошую зарплату, и никто в ваш Минск не поедет. 90% людей в Минске живут по маршруту дом – работа. Так какая разница, где жить по такому маршруту?» – написал один из комментаторов.

Другой считает, что важнее не работа, а условия для частной инициативы: «Дайте людям прозрачные и работающие законы о частной собственности и аренде земли, недорогие кредиты на сельхозтехнику и, самое главное, отстаньте от них лет на 30. И, о чудо, люди будут обеспечивать себя и других».

Немало комментариев посвящено состоянию сельской инфраструктуры. «Я бы с удовольствием купил дом в деревне, если бы деревни не вымирали. Магазинов почти нигде нет, транспорт не ходит, электричества может не быть пару дней, интернет и связь под вопросом», – пишет один пользователь. «Автобусы до города сокращают, школы и ФАПы закрывают, работы нет, магазины с большой наценкой, трансформаторы и ЛЭП старые, газ есть не везде, связь ухудшается. И как людям жить? Натуральным хозяйством?» – отмечает другой.

Пользователи делятся и личным опытом. Одна женщина рассказала, что хотела бы жить на даче, но в 20 км от Минска нет нормальной дороги, школы, магазина и интернета, а на письма в инстанции приходили лишь отписки. Другой комментатор рассказал, что купил дом в деревне в 25 км от столицы: там нет асфальта, магазинов и транспорта, а электричества всего 5 кВт. «Живите вы сами в своих деревнях», – заключил он.

Еще один пользователь вспомнил, что в его деревне снесли клуб, медпункт, магазин, бывшую школу, контору и несколько добротных домов, включая двухэтажный на четыре квартиры. Мужчина, переехавший в Минск, объяснил свое решение отсутствием в деревне высокоскоростного интернета, необходимого для работы.

Некоторые сравнивают ситуацию с Польшей: «Приезжая в село, ты находишь там «Лидл», «Бедронку», «Жабку», школу со спортивными секциями, поезд, который ходит раз в полчаса в крупные города. Покупаешь землю в собственность, а не в аренду. Беларусь, как писали выше, успевает только сносить клубы».

Женщина рассказала о маме, которая переехала из Минска в агрогородок и работает в местной школе. По ее словам, зарплата там не дотягивает даже до половины среднего уровня по области, а теперь ставку сокращают наполовину, потому что в школе на 13 детей меньше, чем нужно для полной. «Зарплата будет в лучшем случае 600 рублей. Разве это деньги? Дайте людям условия, зарплаты, и многие с удовольствием вернутся на родную землю», – написала она.

Часть комментаторов обратила внимание на политику властей. «Сколько лет назад он кричал «не строить больше Минск»? И что мы видим каждый день? Новостройка на новостройке. В деревнях остались ненужные ему пенсионеры, а молодежь уехала в города, чтобы не жить в нищете», – пишет один из них. Другой задается вопросом, почему крупнейшие предприятия последних лет, такие как «Великий Камень» и БНБК, строили в Минске и Минской области, а не в регионах: «Люди едут в Минск за заработком. Если бы зарплаты в регионах были такие, как в Минске, в него бы никто не ехал».

Есть и конкретные предложения. Один из пользователей призывает ввести налоговые льготы для предпринимателей и фирм, работающих на селе, и снизить налог на имущество: «Налог на дом в деревне дороже налога на квартиру в городе! А потом удивляетесь, что туда, где нет производств и инфраструктуры, не едут». Другой уверен, что деревня будет жить при развитии частного фермерства, ведь «в колхозах за копейки никто не хочет работать».

Не обошлось без иронии. «Я только в город переехал, уже назад отправят?» – спрашивает один из комментаторов. «Поверю в его слова и намерения, когда отправит в село работать своих детей и внуков – на свинофермы или коровники», – пишет другой. А житель деревни, где автобус ходит только в среду, субботу утром и воскресенье вечером, поинтересовался: «Александр Григорьевич, мне на работу как добираться? Выезжать в воскресенье вечером и приезжать домой в субботу утром?»

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