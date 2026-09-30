Раскрыт японский секрет стройности и долголетия 7 30.09.2026, 17:43

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Эти простые привычки легко перенести в повседневную жизнь.

Как поддерживать форму и избегать набора лишнего веса? Японцы имеют особые принципы питания, которые способствуют долгой и здоровой жизни, и эти подходы можно применить и в повседневной жизни.

Висенте Мэра, эксперт по антивозрастной медицине в Sha Wellness, посещал Японию, чтобы исследовать секреты долголетия и высокого качества жизни, рассказывает ТСН.

Японская культура питания и образ жизни признаны образцовыми во многих аспектах, включая здоровье и долголетие. Висенте Мэра, специалист по антивозрастной медицине, побывал в Японии, чтобы исследовать секреты их долгожительства и высокого качества жизни. В своей книге «Молодые в любом возрасте» он описывает ключевой принцип, который японцы называют хара-хачи-бу. Он заключается в том, чтобы насытиться на 80%, а не на 100%. Это помогает предотвратить переедание, не ограничивая организм в необходимых калориях, и дает возможность поесть больше, когда это действительно нужно.

Кроме того, японцы придерживаются принципа ити-джу-сан-сай, который включает в себя суп, три небольших блюда и рис — идеальное сочетание для обеда или ужина. Японская писательница Акеми Танака в своей книге «Chōwa» утверждает, что еда — это не только источник энергии, но и важная часть общего благосостояния. Она пропагандирует подход «меньше — это больше», который глубоко вплетен в японскую культуру, призывая уважать естественные вкусы продуктов и предпочитать сезонные ингредиенты.

Танака также считает излишним употребление экзотических продуктов вне сезона, таких как импортная клубника зимой. В своем рационе японцы отдают предпочтение белку, и чаще всего это рыба, а не мясо. К рыбе добавляются тофу, морковь, редька, корень лопуха и другие сезонные овощи. Важным элементом японской трапезы являются цукемоно — маринованные овощи, которые добавляют полезные пробиотики и улучшают работу кишечника. Диетологи считают такой рацион сбалансированным и идеальным для поддержания здоровья.

Хорошей привычкой является начинать обед или ужин с супа. В Японии зимой популярны тыквенные супы и мисо-супы. Западный аналог этого подхода — бульоны на основе костей или овощные отвары. Психонутрициолог Ициар Дигон отмечает, что суп помогает организму быстрее адаптироваться к пище и способствует насыщению без переедания.

Также в японском меню присутствует небольшая миска риса, который является основным источником быстрых углеводов. Японцы предпочитают рыбу мясу, а система питания вашоку избегает употребления обработанных продуктов, таких как мясо и сыр, и содержит минимальное количество сахара. Такой рацион способствует долголетию и хорошему здоровью.

Если целью является снижение веса, рис можно исключить из вечернего меню, так как углеводы, которые не перерабатываются ночью, превращаются в жир. Если отказаться от риса трудно, можно заменить белый рис на коричневый, который усваивается медленнее и дольше сохраняет чувство сытости.

Диетологи также рекомендуют добавлять в рацион маринованные овощи. Они богаты бифидобактериями, которые способствуют улучшению пищеварения и состоянию кожи. По словам доктора Мар Мира, хорошая работа кишечника помогает усваивать питательные вещества и очищать организм от токсинов.

Текст сохранен без изменений, за исключением кавычек и выделения имен при первом упоминании. Отдельных подзаголовков в оригинале нет.

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