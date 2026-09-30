Белоруска похвасталась заработком в соцсетях 8 30.09.2026, 18:00

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В комментарии пришли налоговики и «поздравили» ее.

Белоруска похвасталась в Threads, что якобы за выходные заработала почти 4,8 тыс. рублей. Тем самым она удивила некоторых комментаторов и, вероятно, привлекла внимание налоговой.

«На выходных отлично поработала! Теперь можно отдыхать», — написала белоруска и показала скриншот, судя по которому ей на счет поступило 4788 рублей.

Отметим, что даже в случае реально поступивших средств это могут быть какие угодно деньги — не обязательно «заработок» за пару дней.

В ответ многие комментаторы показали, что у них на счете совсем мало денег. Другие же шутили по поводу быстрых заработков и приличной суммы поступлений, а также о том, что авторка может привлечь внимание налоговой.

Вот некоторые из комментариев:

«Главное, чтоб после такого заработка за выходные отдых не длился лет 15».

«Сбросьте мне на сыр с вином запить вашу радость».

«Зафиксирован факт незаконного оборота финансов, налоговая уже выехала».

Впрочем, аккаунт, который утверждает, что он официально принадлежит столичной налоговой, тоже отреагировал:

«Давайте договоримся, фото карты + сразу свой УНП. Нам же легче будет. Можно в личку».

Такая быстрая реакция, вероятно, налоговой запустила новую волну обсуждения.

«Эра понтов заканчивается, видимо», — обратила внимание другая пользовательница соцсети. Тем самым продолжилось обсуждение как суммы поступлений, так и практики хвастаться деньгами.

«Счастье любит тишину. Если ее нарушать — придет налоговая…»

«Все, что упало на счет, и так там видят и обратят внимание, если выбивается из обычных доходов. 5 тысяч рублей — не та сумма, чтобы понтоваться».

«Почему зарплата больше 1,5 тысячи превращается в предмет споров и шуток про налоговую? Понты про доходы сам считаю кринжем, но вот это приплетание налоговой где-то рядом стоит».

«Не переживайте, у налоговой и так доступ ко всем счетам есть. Не знаю, как сейчас, но раньше они видели всю информацию сами, но просто с задержкой. Так что в посте просто речь про ускорение работы. Все налоги они получат в любом случае, а еще могут и штрафов сверху накинуть, если есть нарушения».

«Хорошо, что мне с моей тысячей тут ничего не угрожает».

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