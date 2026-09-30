Пропаганда может выйти Си боком 1 30.09.2026, 17:55

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СИ ЦЗИНЬПИН

ФОТО: GETTY IMAGES

Пекин пытается поставить древние традиции на службу партии

Китайские власти активно возрождают традиционные праздники, которые когда-то считались пережитком прошлого. При Си Цзиньпине древние обычаи получили не только культурное, но и политическое значение. Коммунистическая партия пытается представить себя хранителем китайской идентичности и национальных традиций, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно заметно это во время Праздника середины осени. В этом году он пришелся на 25 сентября и дал китайцам трехдневные выходные. В городах появились тематические украшения, народные представления и праздничные мероприятия. Власти активно используют праздник для продвижения идеи единства страны.

«Жизнь под одной луной» стала одним из лозунгов праздника. Его используют, говоря о единстве разных этнических групп Китая, связях между материковым Китаем и Тайванем, а также об общей судьбе человечества, отмечает издание.

При этом интерес к старым обычаям далеко не всегда связан с политикой. На юге Китая, особенно в провинции Фуцзянь, традиционные праздники сохраняют важное место в жизни местных жителей. «Только во время таких праздников они возвращаются домой», — рассказала изданию местная жительница, говоря о молодых людях, уезжающих учиться и работать в другие города.

Однако попытка Пекина контролировать традиции создает новые противоречия. Для проведения религиозных мероприятий требуется согласование с властями, а храмы должны следовать официальным трактовкам и вывешивать государственные флаги.

Кроме того, ставка на традиции ханьского большинства может вызывать недовольство национальных меньшинств. Партия, пытаясь стать хранителем культуры, пробуждает силы, чьи корни уходят гораздо глубже современного китайского государства.

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