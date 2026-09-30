WSJ: Кремль переложил защиту от украинских дронов на российский бизнес 4 30.09.2026, 15:55

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Предприятия вынуждены сами арендовать комплексы ПВО для защиты от ударов ВСУ.

Российские компании все чаще вынуждены самостоятельно защищать свои предприятия от украинских беспилотников. На фоне роста атак бизнес арендует комплексы ПВО, создает собственные системы перехвата и нанимает сотрудников, способных обнаруживать и сбивать дроны, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из таких примеров стала металлургическая компания «Северсталь». После удара украинского беспилотника по одному из ее объектов рядом с Москвой предприятие установило систему противовоздушной обороны. Другие компании также ищут способы защитить склады, заводы и логистические центры.

Кремль официально переложил часть этой ответственности на частный сектор. Согласно указу, компании, которые не обеспечат защиту своих объектов от украинских дронов, могут столкнуться с временным изъятием имущества государством.

«Кремль все больше перекладывает бремя защиты на плечи частного бизнеса», — заявила аналитик Carnegie Russia Eurasia Александра Прокопенко.

Проблема затрагивает и рынок труда. Российские компании ищут охранников, которые должны патрулировать территории, следить за небом и открывать огонь по беспилотникам. В некоторых объявлениях зарплата достигает 240 тысяч рублей в месяц, а охрана Крымского моста может оплачиваться более чем вдвое выше.

По данным ТАСС, в первой половине 2026 года российский бизнес потратил на системы борьбы с дронами более 440 млн рублей — почти в семь раз больше, чем годом ранее.

«Крупные предприятия, безусловно, заинтересованы в защите своих объектов», — заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

При этом единой системы снабжения бизнеса средствами ПВО в России до сих пор нет.

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