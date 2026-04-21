Российская «Северсталь» сообщила о почти 100%-м падении прибыли 1 21.04.2026, 12:57

Металлургическая отрасль в РФ — в серьезном кризисе.

Один из крупнейших металлургических производителей России, «Северсталь», сообщил о почти полном падении чистой прибыли по итогам первого квартала 2026 года. Показатель сократился до 57 млн рублей (около $600 тыс.) против 21,1 млрд рублей (примерно $230 млн) за аналогичный период прошлого года, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В компании объяснили ухудшение результатов снижением спроса на сталь на внутреннем рынке примерно на 15%. Неблагоприятная рыночная конъюнктура в России стала ключевым фактором давления на финансовые показатели.

Выручка «Северстали» за отчетный период уменьшилась на 19% и составила 145,3 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился более чем вдвое — на 54%, до 17,94 млрд рублей.

На фоне слабых результатов совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды. Решение связано с отрицательным свободным денежным потоком и сохраняющейся неопределенностью на рынке.

Эксперты отмечают, что металлургическая отрасль в России продолжает испытывать трудности из-за снижения внутреннего спроса и ограничений на внешних рынках. В таких условиях компании вынуждены сокращать расходы и пересматривать финансовую политику.

