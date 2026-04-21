25 апреля 2026, суббота, 13:19
  21.04.2026, 12:57
Российская «Северсталь» сообщила о почти 100%-м падении прибыли

Металлургическая отрасль в РФ — в серьезном кризисе.

Один из крупнейших металлургических производителей России, «Северсталь», сообщил о почти полном падении чистой прибыли по итогам первого квартала 2026 года. Показатель сократился до 57 млн рублей (около $600 тыс.) против 21,1 млрд рублей (примерно $230 млн) за аналогичный период прошлого года, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В компании объяснили ухудшение результатов снижением спроса на сталь на внутреннем рынке примерно на 15%. Неблагоприятная рыночная конъюнктура в России стала ключевым фактором давления на финансовые показатели.

Выручка «Северстали» за отчетный период уменьшилась на 19% и составила 145,3 млрд рублей. Показатель EBITDA сократился более чем вдвое — на 54%, до 17,94 млрд рублей.

На фоне слабых результатов совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды. Решение связано с отрицательным свободным денежным потоком и сохраняющейся неопределенностью на рынке.

Эксперты отмечают, что металлургическая отрасль в России продолжает испытывать трудности из-за снижения внутреннего спроса и ограничений на внешних рынках. В таких условиях компании вынуждены сокращать расходы и пересматривать финансовую политику.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук