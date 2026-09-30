Зеленский приехал на фронт 3 30.09.2026, 15:33

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Владимир Зеленский

Президент Украины наградил бойцов операции «Вивальди» на Лиманском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами воинов 66-й бригады на Лиманском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Сегодня глава государства побывал на пункте управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Там он встретился с военными, выполняющими задачи на Лиманском направлении, и вручил им государственные награды.

Также Зеленский пообщался с командиром бригады. Они говорили о задачах, выполняемых подразделением, и о потребностях бригады.

66-я бригада принимает участие в операции «Вивальди». По словам Зеленского, вместе с другими подразделениями Третьего армейского корпуса, она уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров территории.

Что обсудили на совещании

В Лиманском направлении Зеленский также провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов.

Военные доложили о решении по оборонным закупкам, прежде всего, пикапов на уровне бригад. Также говорили об усилении Сил беспилотных систем, увеличении денег на дроны, более простых закупках, расширении штата, пополнении и подготовке личного состава.

Есть потребность в дальнобойной артиллерии, этот вопрос с военными согласовали. Командиры должны подготовить предложения по оплате службы воинов на передовой.

Отдельно президент побеседовал с командирами корпусов о ситуации на фронте на востоке и юге Украины. Обсудили развитие дроновых и антидроновых технологий и новые способы ведения войны. Речь также шла о возвращении военных из СЗЧ (самовольного ухода из части), привлечении иностранцев и логистике.

«Все вопросы на уровне военного командования должны быть проработаны и обсуждены на заседании Ставки. Работаем над тем, чтобы у наших воинов было больше возможностей для защиты наших позиций», - подчеркнул Зеленский.

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