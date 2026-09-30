На авторынке Беларуси сложилась необычная ситуация 3 30.09.2026, 15:11

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Предложений становится все больше, но цены на автомобили не спешат снижаться.

Конкуренция между новыми и подержанными автомобилями в Беларуси растет: предложений стало больше, но резкого снижения цен не произошло. Стоимость по-прежнему определяют курс валют, объем импорта, спрос и кредитные программы, пишет 1prof.by.

За 8 месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 138 тыс. автомобилей, почти 71 тыс. из них — новые. Средняя стоимость нового автомобиля находилась примерно в диапазоне 70−95 тыс. рублей. Машины с пробегом до 3 лет предлагались примерно за 65−90 тыс. рублей.

В итоге ценовой разрыв между новыми и почти новыми машинами местами сократился до минимума. Покупатели все чаще сопоставляют предложения вторичного рынка с новыми Belgee, Geely и другими моделями, особенно если последние доступны в кредит или лизинг.

Что выбирают на вторичном рынке

Одними из наиболее востребованных остаются автомобили возрастом от 3 до 7 лет с пробегом до 100−150 тыс. км. Для многих покупателей это компромисс между стоимостью машины, ее оставшимся ресурсом и будущими расходами на обслуживание.

Среди популярных вариантов на вторичном рынке встречаются Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Geely Coolray и Atlas, Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Сохраняется интерес к практичным универсалам и кроссоверам.

Наиболее активный ценовой диапазон в 2026 году находился примерно на уровне 11−25 тыс. долларов в эквиваленте. При этом найти хороший автомобиль дешевле 7−10 тыс. долларов становится сложнее. В этой категории возраст, большой пробег или необходимость ремонта зачастую компенсируют первоначальную экономию. Поэтому автомобиль за 12 тыс. условных единиц с подтвержденным пробегом, прозрачной историей и исправными основными агрегатами в итоге может оказаться выгоднее машины за 9 тыс. у.е., если после покупки последняя потребует серьезных вложений.

Предложение растет

Одним из факторов, сдерживающих цены, стал рост импорта. За первые четыре месяца 2026 года ввоз в Беларусь автомобилей старше 5 лет увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросли и поставки машин возрастом от 3 до 5 лет.

При большем количестве предложений продавцам приходится дольше искать покупателя и чаще соглашаться на торг. При этом тенденция распространяется не на весь рынок. Автомобили с небольшим пробегом, хорошей комплектацией и понятной историей по-прежнему пользуются спросом и могут долго не задерживаться в продаже.

Сколько стоят машины осенью

На стоимость влияют год выпуска, техническое состояние, двигатель, комплектация, пробег и история конкретного экземпляра. В предложениях беларусских продавцов осенью можно было встретить Ford B‑Max 2014 года примерно за 28,7 тыс. рублей, Volkswagen Jetta за 40,8 тыс., Chevrolet TrailBlazer за 50,8 тыс. рублей. Отдельные практически новые автомобили стоят значительно дороже.

В самом бюджетном сегменте встречаются предложения дешевле 1,5 тыс. рублей, однако речь обычно идет о возрастных автомобилях. Низкая цена покупки в таком случае может сопровождаться расходами на кузовной ремонт, подвеску, тормоза и другие узлы.

Станут ли автомобили дешевле

Зимой активность покупателей традиционно снижается. Владельцы машин, которые долго находятся в продаже, в таких условиях чаще готовы обсуждать скидку. Особенно это касается автомобилей старше 5 лет.

Однако рассчитывать на массовое снижение цен только из-за наступления зимы не стоит. Ситуацию способны изменить курс валют, стоимость ввоза автомобилей, доступность кредитов и объем предложения. Кроме того, ликвидные машины в хорошем состоянии могут практически не потерять в цене.

Если автомобиль нужен в ближайшее время и уже найден подходящий экземпляр по адекватной стоимости, откладывать покупку исключительно в ожидании зимнего снижения цен необязательно. Гораздо важнее проверить техническое состояние, историю и реальный пробег машины.

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