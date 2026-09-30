Свитан: Стратегический ракетоносец мог стать целью украинского подполья 5 30.09.2026, 14:56

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Роман Свитан

Фото: Главред

Эксперт озвучил исторически обоснованную версию.

В Амурской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Такие самолеты Россия использует для ударов по Украине. Они также входят в состав российской ядерной триады.

Среди возможных причин крушения называют взрыв топлива и технические проблемы. Что в действительности могло произойти с самолетом?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику ВСУ в запасе, военному эксперту и летчику-инструктору Роману Свитану:

— Первое, что нужно учитывать, это украинцы, которые живут в этом регионе России, где разбился самолет. Когда-то жители Черниговской и Полтавской губерний Украины массово переселялись на Дальний Восток, на территорию так называемого Зелёного Клина, или Закитайщины. Они осваивали эти земли, распахивали целину. Украинцы живут там уже больше сотни лет. Естественно, сохранились и украинские названия городов, поселков и даже аэродромов.

Например, авиабаза «Украинка», а относительно недалеко от нее, по дальневосточным меркам, находится аэродром Черниговка. Это все Дальний Восток.

После распада Российской империи, больше ста лет назад, там возникло движение за создание Дальневосточной Украинской Народной Республики. Примерно так же, как создавались Украинская Народная Республика, Белорусская Народная Республика и другие национальные образования.

По сути, это была наша украинская республика. Насколько я помню, примерно в 1923 году советские спецслужбы разгромили украинское движение на Дальнем Востоке. Его руководство было вынуждено перебраться в Маньчжурию, на территорию Китая. А после распада Советского Союза в 1991 году предпринимались попытки возродить украинское движение в этом регионе.

Речь идет о Приамурье и других территориях Дальнего Востока, от Байкала до Сахалина, включая Сахалин, вплоть до Северного Ледовитого океана. На этих территориях исторически живут украинцы.

Понятно, что, когда россияне перебросили туда свои самалеты Ту-95, которые начали запускать ракеты по украинским городам, это не могло оставить местных украинцев равнодушными. Кстати, российские ракеты иногда падали и на российскую территорию. Такое происходило в районе Каспия, Ростовской области и Краснодарского края.

Поэтому я считаю, что там существует внутреннее сопротивление. Наши украинцы, я называю их неравнодушными людьми, которые живут в том числе в Амурской области, помогают Украине. Причем помогают по-разному.

Например, недавно горел Комсомольский нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре. Причем это происходило в то время, когда мы наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам в европейской части России.

Примерно месяц назад произошел пожар на химическом предприятии в Амурской области, неподалеку от села Черниговка. Я не исключаю, что подобные происшествия могут быть связаны с деятельностью неравнодушных местных украинцев, которые таким образом помогают Украине.

Понимая, какой ущерб наносят Украине Ту-95, я думаю, что крушение самолета могло стать результатом спецоперации. Ее могли провести как раз наши неравнодушные украинцы. Возможно, речь идет о диверсии, в результате которой произошел взрыв в воздухе.

Не исключаю и преднамеренного повреждения топливной системы. В таком случае неисправность могла привести к взрыву уже во время полета. То есть такой вариант вполне возможен. Более того, это моя первая мысль.

Тем более что Ту-95 очень старые. Этим самолетам уже больше 50 лет. Они сами давно готовы развалиться. Иногда достаточно относительно небольшого повреждения, чтобы такой самолет перестал выполнять свои функции.

В результате у россиян минус один борт и серьезные потери среди экипажа. Причем это невосполнимая потеря. Россияне больше не производят Ту-95. Соответствующие технологические цепочки давно разрушены, а восстановление и модернизация существующих самолетов сопряжены с серьезными трудностями.

К тому же в Таганроге, где проводилась модернизация этих самолетов, россияне теперь тоже опасаются работать. Мы взяли Таганрог под огневой контроль. Туда регулярно что-то прилетает, что-то взрывается.

Вот в таком контексте я бы рассматривал новость о крушении Ту-95, вылетевшего с авиабазы Украинка.

— К началу полномасштабной войны у России было около 60 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. После операции «Паутина», других потерь и выработки ресурса сколько таких самолетов могло остаться у РФ? Как скоро это звено российской ядерной триады может перестать выполнять свои функции?

— Воздушная компонента, стратегические ракетоносцы, это одна из трех составляющих российской ядерной триады. Ту-95 является одним из основных стратегических бомбардировщиков России. Хотя я бы не сказал, что именно он главный. Все-таки у россиян есть еще и Ту-160.

У Ту-95МС имеется внутренняя барабанная пусковая установка, которая вмещает шесть ракет Х-55 или Х-555. Это старые ракеты. А модернизированные Ту-95 могут поднимать в воздух до восьми ракет Х-101 на внешней подвеске. Эти самолеты в свое время проходили модернизацию в Таганроге.

Поэтому говорить о том, что, если все Ту-95 развалятся, россияне полностью лишатся воздушной компоненты ядерной триады, неправильно. У них останутся Ту-160. В таком контексте этот вопрос рассматривать нельзя.

А вот старые Ту-95 россияне, конечно, будут продолжать использовать. Они будут эксплуатировать их по максимуму, пока те просто не начнут разваливаться. Дело в том, что каждый самолет имеет определенный авиационный ресурс. Когда он выработан, необходимо проводить ремонт, менять узлы и агрегаты либо постоянно контролировать техническое состояние машины. Перед каждым вылетом приходится проверять, способен ли самолет выполнить поставленную задачу. Но рано или поздно наступает момент, когда самолет просто перестает летать. Он уже не может выполнять свои задачи и остается стоять на аэродроме. При этом формально такие машины продолжают числиться в составе авиации.

Допустим, у россиян числятся 50 или 60 Ту-95, а реально летает только полтора десятка. Это те самолеты, у которых еще сохраняется летный ресурс. Причем его постоянно продлевают за счет других машин, которые стоят на земле. С них снимают отдельные узлы и агрегаты, а затем устанавливают на те борта, которые еще способны летать.

Поэтому можно достаточно уверенно говорить, что в России, возможно, осталось несколько десятков Ту-95, которые стоят на земле. Но реально летающих самолетов, по моей оценке, у них полтора-два десятка, не более того.

И это количество постоянно уменьшается. Либо из-за выработки авиационного ресурса, либо в результате таких происшествий, как нынешнее крушение, одной из возможных причин которого называют взрыв топливной системы.

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