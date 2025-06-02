The Telegraph: Беспрецедентный момент в войне 2.06.2025, 6:00

Как СБУ провела операцию «Паутина».

Сегодня, 1 июня, Служба безопасности Украины успешно провела операцию «Паутина», в рамках которой были нанесены удары беспилотниками сразу по четырем аэродромам на территории России. Всего был поражен 41 российский военный самолет, а общая стоимость ущерба оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

Как пишет The Telegraph, это тщательно спланированная спецоперация, подготовка к которой заняла много времени. Более того, атака произошла в критический момент войны, когда стало ясно, что мирный план президента США Дональда Трампа не работает.

Как СБУ удалось провернуть операцию «»Паутина»

Украинские дроны перед атакой вылетели из грузовых контейнеров фур, которые были припаркованы рядом с аэродромами, напомнили в издании. Журналисты отметили, что панели контейнеров которых были модифицированы таким образом, чтобы дистанционно убираться по нажатию кнопки.

В течение нескольких недель беспилотники контрабандой ввозились в Россию под контролем СБУ. В издании предположили, что, вероятнее всего, изначальные планы пришлось изменить из-за того, что Россия не так давно передислоцировала основную часть своего парка стратегических бомбардировщиков.

В издании не исключают, что водители грузовиков, в которых находились дроны, могли не знать, что именно они перевозят. Местные жители, проживающие неподалеку от авиабазы «Оленья» на Кольском полуострове, рассказывали в соцсетях о том, что водитель одной из таких фур в панике бегал по улицам, когда из кузова его грузовика начали вылетать дроны. Позже он рассказал полицейским, что ему было приказано припарковать грузовик на стоянке недалеко от Оленегорска, где его кто-то встретит.

Есть и сообщения о том, что дроны, которые наносили удары по российской авиации, были оснащены технологиями искусственного интеллекта, благодаря чему они автоматически распознали цели и навелись на них.

Были уничтожены «жирные» цели»

В издании подчеркнули, что для России пораженные самолеты имели большое значение. Среди целей - стратегический бомбардировщик Ту-95, который способен нести как ядерные, так и обычные боеголовки, а также Ту-160, который является самым большим сверхзвуковым бомбардировщиком.

Также среди уничтоженных самолетов, по словам представителей украинской разведки, были не только бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, но и А-50 «Оплот», который является одним из немногих самолетов раннего предупреждения и управления воздушным движением, оставшихся в арсенале РФ. Его стоимость оценивается почти в 310 миллионов долларов.

Беспрецедентный момент в войне

В издании добавили, что спецоперация «Паутина» опиралась не на беспилотники дальнего радиуса, к которым могли быть готовы россияне, а на небольшие FPV-дроны со взрывчаткой. Эту атаку российские «военкоры» уже поспешили сравнить с нападением на Перл-Харбор японскими войсками в 1941 году.

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