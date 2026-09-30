Назван важный нюанс, который стоит учесть при покупке электромобиля 6 30.09.2026, 14:35

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Фото: Unplugged Performance

Особенно важным вопрос становится для рынка подержанных авто.

Высокая стоимость ремонта и замены аккумуляторов может стать серьезной проблемой для долговечности электромобилей. По мере старения машин владельцы могут столкнуться с ситуацией, когда ремонт высоковольтной системы обойдется дороже остаточной стоимости самого автомобиля, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

На это обратил внимание глава подразделения Bosch Mobility Aftermarket Руперт Хеллбахер. По его словам, современные электромобили отличаются сложной электронной архитектурой, из-за чего даже относительно небольшие повреждения требуют продолжительной диагностики и дополнительных процедур.

«Высокая стоимость замены батарей может резко сократить практический срок службы электромобилей», — отметил Хеллбахер в интервью Automobilwoche.

Проблема касается не только аккумуляторов. При ремонте современных машин специалистам приходится проверять множество электронных компонентов, калибровать датчики и обновлять или сбрасывать программное обеспечение. Все это увеличивает стоимость работ и время, которое автомобиль проводит в сервисе.

Особенно важным вопрос становится для рынка подержанных электромобилей. Покупатели обычно обращают внимание прежде всего на состояние батареи, однако дорогостоящий ремонт подвески, электроники и различных датчиков также может серьезно увеличить расходы.

Автопроизводителям, по мнению Bosch, необходимо сделать ремонт электромобилей доступнее. «Автомобили должны быть спроектированы и обслуживаться с расчетом на длительный срок», — считают авторы.

В противном случае экологическая выгода от электрификации может частично нивелироваться, если исправные автомобили будут отправляться на списание из-за слишком дорогого ремонта отдельных компонентов.

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