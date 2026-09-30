Белоруска получила от отца наследство с «сюрпризом»7
- 30.09.2026, 14:26
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Об этом жительница Бобруйска узнала в самый неподходящий момент.
Попытка обменять стодолларовую купюру из отцовского наследства обернулась для 66-летней бобруйчанки неожиданными проблемами прямо в обменном пункте, сообщила MyFin официальная представительница управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
Пенсионерка пришла в обменный пункт, чтобы сдать 300 долларов, но одна из банкнот вызвала подозрения у кассира.
— Купюру с признаками подделки направили на судебную экспертизу бобруйским экспертам, — рассказала Ирина Рачковская. — Исследование подтвердило, что денежный билет выпущен не предприятием, осуществляющим производство долларов США, а изготовлен методом плоской офсетной печати. Водяной знак, рельефность и другие элементы защиты имитированы.
По словам бобруйчанки, доллары достались ей после смерти отца. О том, что среди них имеется подделка, женщина даже не догадывалась, пока не пришла в обменник.
Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту изготовления поддельной банкноты.