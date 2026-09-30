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Белоруска получила от отца наследство с «сюрпризом»

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  • 30.09.2026, 14:26
  • 8,104
Белоруска получила от отца наследство с «сюрпризом»

Об этом жительница Бобруйска узнала в самый неподходящий момент.

Попытка обменять стодолларовую купюру из отцовского наследства обернулась для 66-летней бобруйчанки неожиданными проблемами прямо в обменном пункте, сообщила MyFin официальная представительница управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

Пенсионерка пришла в обменный пункт, чтобы сдать 300 долларов, но одна из банкнот вызвала подозрения у кассира.

— Купюру с признаками подделки направили на судебную экспертизу бобруйским экспертам, — рассказала Ирина Рачковская. — Исследование подтвердило, что денежный билет выпущен не предприятием, осуществляющим производство долларов США, а изготовлен методом плоской офсетной печати. Водяной знак, рельефность и другие элементы защиты имитированы.

По словам бобруйчанки, доллары достались ей после смерти отца. О том, что среди них имеется подделка, женщина даже не догадывалась, пока не пришла в обменник.

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту изготовления поддельной банкноты.

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