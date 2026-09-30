Десант роботов, «троянские» БТР и паника в российских тылах 1 30.09.2026, 14:24

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Иллюстративное фото

Как идет операция «Вивальди» — крупнейшее наступление ВСУ с 2022 года.

Третий армейский корпус ВСУ (бывший полк «Азов») публикует подробности наступления на Лиманском направлении. По данным OSINT-аналитика Клемана Молена, украинским военным уже удалось освободить вдвое большую территорию, чем во время неудачного наступления 2023 года, пишет «Можем объяснить».

Операция «Вивальди» началась в мае. Летом ВСУ срезали т.н. «Шандриголовский выступ» и сняли угрозу окружения Славянска с севера. Сейчас операция продолжается — ВСУ пытаются вытеснить ВС РФ за реку Жеребец, пишут Z-каналы. Ситуацию в этом районе называют «крайне сложной» для россиян. При этом из карты «Рыбаря» на 28 сентября и постов других Z-авторов следует, что ВСУ уже форсировали Жеребец и ведут бои на восточном берегу реки.

Детали, которые публикуются сейчас, относятся к событиям летних месяцев. Операция идет в режиме тишины, поэтому вся информация о ней публикуется с большой задержкой. На карте украинского мониторингового проекта DeepState до сих пор отражена часть Шандриголовского выступа, хотя в реальности линия фронта сейчас предположительно проходит в районе реки Жеребец.

При наступлении 3-й армейский корпус использовал «троянские БТР». Старые советские бронетранспортеры загрузили взрывчаткой и оснастили системой дистанционного управления, превратив их в дроны-камикадзе. Российские военные подумали, что к ним идет подкрепление — и не обстреливали приближающиеся машины. Мощнейшие взрывы уничтожили укрепленные позиции россиян.

Впервые в истории наземные роботы (НРК) были заброшены в тыл противника с помощью грузовых коптеров — на расстояние до 10 км (фото справа). Уже по земле они подъезжали к позициям и технике ВС РФ и подрывались. Это вызвало «неразбериху и панику» в отходящих подразделениях ВС РФ, пишет Z-блогер.

Наступление поддерживала специальная команда по дезинформации противника. «[Она] собирает данные со всех подразделений корпуса, анализирует их и просчитывает, во что именно поверит враг. Их работа – создать на поле боя картину, не соответствующую реальности». По словам командира 3 АК Андрея Билецкого, это удалось: «противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголове – Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно израсходовать свои резервы в контратаках именно в этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового».

Потери ВС РФ за время операции «Вивальди» украинская сторона оценивает в 5 тыс. человек. 250 российских военных попали в плен. Российский военкор Юрий Котенок пишет, что одной из причин краха на Лиманском направлении стали недостоверные доклады: «банально врали со флаговтыками, заявляя об освобождении населенные пунктов, которые на самом деле контролирует противник».

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