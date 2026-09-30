Новая версия российской «Арматы» удивила даже экспертов 6 30.09.2026, 14:45

10,666

Клиническая гигантомания.

Россия модернизировала танк Т-14 «Армата», фактически превратив его в новую машину, которая сможет решать нехарактерные для основного боевого танка задачи. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, пишет УНИАН.

«Ростех» модифицировал российский танк Т-14 «Армата» до уровня зенитно-ракетного комплекса малой дальности», – пишет «Звезда».

По данным прокремлевского рупора, 125-мм пушка была заменена на 152-мм гладкоствольную с хромированным стволом. Это позволило оснастить Т-14 противотанковыми управляемыми ракетами «Корнет», дальность применения которых, по заявлениям, составляет до 10 000 метров.

Машину планируют оснастить артиллерийским боеприпасом семейства «Краснополь» с донным газогенератором и спутниковой системой навигации. По замыслу разработчиков, именно это позволит Т-14 выполнять функции зенитного комплекса.

Помимо БПЛА «Птеродактиль», машина получит еще один тип бортового беспилотника, предназначенный для разведки и наведения высокоточных боеприпасов на цель на значительных расстояниях.

Боекомплект машины будет состоять из 40 снарядов, 24 из которых будут размещаться в автомате заряжания.

Новая версия танка сможет использовать боеприпасы длиной более 1 метра. Речь идет, в частности, о специально разработанных «интеллектуальных осколочно-фугасных и термобарических снарядах с дистанционным подрывом».

Вдобавок ко всему этому россияне в очередной раз подтвердили, что работают над созданием беспилотной версии танка Т-14.

Что говорят специалисты

Известный исследователь бронетехники Андрей Тарасенко крайне скептически отнесся к информации о новой «Армате». Он считает, что идея превращения танка в зенитный комплекс по умолчанию абсурдна.

«Какая-то клиника в стиле радара на «Арме», который видит спутники. Я думал, что, чтобы их за это жалкое зрелище и пьянство не посадили, они будут как можно реже появляться на публике и упоминать об «Арме», может, люди забудут, но нет – они будут выдумывать что-то новое», – написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт считает, что 152-мм пушка и «метровые боеприпасы» – это нарративы из прошлого, когда боевые возможности танков пытались оценивать по длине снарядов и калибру пушки.

В свою очередь, специалисты военно-технического портала Defense Express считают, что уровень гигантомании, который российские пропагандисты закладывают в концепцию апгрейда «Арматы», наглядно демонстрирует непонимание того, какую именно роль танк должен играть на поле боя в условиях современной войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com