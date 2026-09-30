Восемь вещей, которые белорусам стоит проверить до 1 октября 30.09.2026, 14:21

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Входит в силу ряд изменений.

До нового месяца остались считаные часы, и на этот раз календарь действительно имеет значение. С 1 октября изменятся некоторые банковские правила, условия электронной очереди на границе, порядок приема документов налоговой и отдельные услуги связи. А родителям школьников 30 сентября стоит вспомнить про учебники: это фактически последний день для оплаты.

Smartpress уже подробно рассказывал, что изменится в Беларуси с 1 октября. Теперь разберем, что имеет смысл проверить или сделать именно сегодня.

Проверьте M-Belarusbank: нет ли там чужой карты

Если в вашем M-Belarusbank добавлена карта мужа, жены, родителей или другого человека, сегодня стоит открыть приложение и посмотреть список карт.

С 1 октября добавлять в M-Belarusbank карты, оформленные на другого человека, будет нельзя. «Беларусбанк» рекомендует заранее удалить уже добавленные чужие карты. Тем, кто помогает родственнику распоряжаться деньгами, банк предлагает альтернативу: дополнительную карточку к его счету, оформленную на имя того, кто будет ею пользоваться.

Удалить карту можно в ее настройках в приложении.

Если дома школьник, проверьте оплату учебников

Сегодня самое время открыть ЕРИП и вспомнить о еще одном платеже.

Плату за пользование школьными учебниками нужно внести до 1 октября текущего учебного года. Для учеников 1-11-х классов в 2026/2027 учебном году она составляет 22,50 рубля, то есть половину базовой величины. Для детей из многодетных семей плата снижена на 50% и равна 11,25 рубля.

Для дошкольников плата составляет 9 рублей. Некоторые категории учащихся пользуются учебниками бесплатно.

Если вы платили в начале сентября, достаточно проверить чек. Если откладывали, тянуть дальше уже некуда.

Начинаете работать с единым налогом с 1 октября? Заплатить нужно сегодня

Этот пункт касается физлиц, которые начинают самостоятельную профессиональную деятельность с уплатой единого налога.

По правилам МНС налог нужно уплатить не позднее дня, предшествующего началу деятельности. Если в уведомлении датой начала указано 1 октября, крайний срок оплаты приходится на 30 сентября.

Если отдельная дата начала в уведомлении не указана, днем начала считается первое число календарного месяца.

Поэтому тем, кто планирует стартовать с 1 октября, стоит сегодня проверить уведомление и наличие оплаты.

Собираетесь за границу? Не оплачивайте электронную очередь «на всякий случай»

Здесь ситуация обратная: иногда сегодня лучше ничего не платить заранее.

С 1 октября договор на регистрацию автомобиля в системе электронной очереди будет действовать 30 календарных дней с момента оплаты. За это время физлицу нужно приехать в зону ожидания и пройти онлайн-регистрацию либо до окончания срока обратиться за возвратом денег.

Это не значит, что место в очереди можно забронировать на месяц: 30 дней составляет именно срок действия оплаченного договора.

Поэтому тем, кто собирался заплатить за очередь для поездки «когда-нибудь потом», лучше сначала свериться с датами путешествия.

ИП и бизнесу стоит проверить, кто подписывает документы для налоговой

С 1 октября меняется порядок приема налоговыми органами деклараций и других документов в электронном виде.

МНС уточнило, в каких случаях электронный документ могут не принять. Один из них: документ подписан человеком, который не является законным или уполномоченным представителем плательщика. Основанием для отказа может стать и имеющаяся у налогового органа информация о нарушении тайны личного ключа электронной цифровой подписи.

Поэтому сегодня стоит проверить две вещи: у кого в компании есть право подписи и чья ЭЦП фактически используется при отправке документов.

Пользуетесь «СМС-роумингом» A1? Сегодня последний день перед переводом услуги в архив

С 1 октября A1 переводит услугу «СМС-роуминг» в архив. После этой даты новым пользователям подключить ее будет нельзя.

Поэтому тем, кому услуга нужна, но еще не подключена, стоит заняться этим сегодня, особенно если впереди поездка за границу.

Заодно можно посмотреть, какие услуги роуминга активны на вашем номере и на каких условиях они работают.

Рыбакам стоит сверить привычное место с картой зимовальных ям

Тем, кто собирается на рыбалку в ближайшие дни, 30 сентября стоит в последний раз свериться с местом.

С 1 октября 2026 года по 15 апреля 2027 года в Беларуси запрещается ловить рыбу в границах зимовальных ям. Ограничение действует и для любительского рыболовства.

Поэтому, если осенью вы постоянно ездите на одну и ту же реку или водохранилище, сегодня стоит проверить, не входит ли привычная точка в перечень зимовальных ям. Особенно если поездка запланирована уже на первые октябрьские выходные.

Проверьте извещение на имущественные налоги

Еще один повод заглянуть сегодня в личный кабинет плательщика или ЕРИП: имущественные налоги.

МНС рассчитало физлицам имущественные налоги за 2025 год. Электронные извещения уже отправлены пользователям личного кабинета, выбравшим такой способ получения, а остальные должны получить их по почте к 1 октября. Сумму единого имущественного платежа можно увидеть и в ЕРИП.

Платить сегодня необязательно: срок уплаты не позднее 16 ноября 2026 года. Но проверить сумму стоит уже сейчас, особенно если у вас есть квартира, дом, земельный участок или автомобиль. Если вы ждали извещение, а его нет, до крайнего срока останется достаточно времени, чтобы разобраться.

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