В Минске начали включать отопление 4 30.09.2026, 14:02

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Фото: Getty Images

Тепло появилось в некоторых многоэтажках.

Жители старых панельных многоэтажек и не прошедших капремонт хрущевок уже больше недели жаловались на холод.

Собственники «квадратов» в новостройках переживают смену сезонов проще: максимум окна перевели в «зимний» режим. Но всех минчан сегодня объединяет общая радость: в отдельные дома стало поступать тепло, пишет onliner.by.

О том, что батареи больше не ледяные, в редакцию сообщила Татьяна. Девушка живет в сталинке на улице Стрелковой и в общем-то пока особо не сетовала на холод. Только в спальне ребенка на ночь на всякий случай включала обогреватель.

— Где-то неделю назад батареи начали «журчать» — видимо, тогда систему проверяли. А сегодня, ничего не ожидая, подошла к плите и почувствовала, что от радиаторов идет тепло. Тронула, а они реально теплые. Конечно, не горячие, как в разгар зимы, но уже что-то, — радуется минчанка.

Жителей «Минск-Мира» сегодня тоже предупредили: сворачивайте ремонтные работы на системе отопления, возвращайте батареи на место или ставьте заглушки.

«В настоящее время сотрудниками управляющей организации производятся работы по наполнению и запуску системы отопления в жилых домах комплекса. Напоминаем, что запуск системы отопления в жилом фонде Минска производится после принятия решения Мингорисполкома в течение 5 рабочих дней от указанной в решении даты», — уточняют в «Хэппи Планет».

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