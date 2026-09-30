Минчанин рассказал о традиции, ради которой стоит проснуться пораньше 1 30.09.2026, 13:46

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Фото: Шедеврум

В этих простых мелочах и кроется вся прелесть жизни.

Житель столицы zharkovskiipavel написал о «простой утренней традиции», которая делает день счастливым.

«Есть в Минске одна простая утренняя традиция, ради которой стоит просыпаться пораньше, - пишет он. - Выйти часов в восемь утра на улицу, когда воздух еще хрустящий и прохладный, и дойти до маленькой булочной за углом. Дверь открывается с тихим колокольчиком, а навстречу вырывается невероятный запах свежего хрустящего хлеба, корицы и ванили. Пожилая женщина за прилавком заботливо упаковывает еще горячую выпечку в крафтовый пакет со словами: «Осторожно, только из печи, не обожгись! Хорошего тебе дня».

Идешь по улице, держишь этот теплый пакет в руках, пар идет от стаканчика с кофе — и внутри разливается такое спокойное, чистое счастье. В этих простых мелочах и кроется вся прелесть жизни».

В ответ минчане поделились своими утренними традициями и поинтересовались адресом булочной. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- У меня есть такая традиция. Когда утром просыпаются от запаха свежей выпечки с ароматами корицы или ванили и нужно просто дойти до кухни и заварить свежий кофе в турке. Я ленивая, я пеку сама.

- Спасибо за совет! Тоже печь люблю, но такую булочную в наших реалиях вообще не представляю.

- А где у нас в Минске такая булочная? Подскажите, пожалуйста. Благодарю заранее.

- Где у нас булочные с пенсионерками-хозяйками с 8 работают?

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