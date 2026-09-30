Reuters: Недовольство растет даже среди сторонников Кремля 2 30.09.2026, 13:58

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Россия урежет расходы на образование и соцсферу ради войны.

Россия в 2027 году сократит финансирование социальной сферы, образования и здравоохранения на фоне резкого роста военных расходов, пишет Reuters со ссылкой на документы к проекту федерального бюджета России (перевод — сайт Charter97.org).

Расходы на оборону в следующем году планируется увеличить до 17,1 трлн рублей. Это примерно на 27% больше первоначально запланированной суммы в 13,5 трлн рублей и самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины.

Одновременно расходы на социальную политику, куда входят пенсии, выплаты ветеранам войны и пособия по беременности и родам, сократятся на 7% по сравнению с первоначальным планом. Финансирование образования уменьшится на 6%, а здравоохранения — на 6,8%.

На 7,4% также планируется сократить расходы по статье «Национальная экономика». Она включает строительство дорог и другой инфраструктуры, а также субсидии сельскому хозяйству и отдельным отраслям.

Финансовое положение России постепенно ухудшается на протяжении войны. Для покрытия растущих расходов Москве приходится использовать резервы, увеличивать заимствования и повышать налоги.

«Победа в войне с Украиной имеет приоритет перед другими потребностями», — говорится в материале о позиции российских властей.

Дополнительным бременем для бюджета становятся расходы на обслуживание государственного долга. В 2027 году они должны вырасти на 21,6% относительно первоначального плана и составить около 9,4% всех бюджетных расходов. К 2029 году их доля может достичь 10,6%.

При этом новый бюджет предусматривает повышение налогов и более существенный рост тарифов на коммунальные услуги. По данным Reuters, эти решения вызвали недовольство даже среди некоторых сторонников Кремля.

«Общие немилитарные расходы сокращаются», — отмечает агентство, указывая на растущую стоимость войны для российской экономики.

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