«У Путина осталось только два варианта в Украине» 6 30.09.2026, 13:49

6,596

Кремль вряд ли выберет компромиссное соглашение.

Для Путина война против Украины не сводится к спору за отдельные территории. Российский президент стремится подчинить Украину, а в случае невозможности добиться полной победы может предпочесть продолжение войны компромиссному миру. К такому выводу приходит обозреватель Atlantic Council Питер Дикинсон (перевод — сайт Charter97.org).

Нынешние дипломатические усилия США во многом сосредоточены на вопросе территорий в Донецкой области. Однако президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что передача России новых районов не гарантирует окончания войны.

«Путину нужны не дополнительные километры, ему нужна Украина. Он хочет, чтобы Украина стала частью России», — приводит Дикинсон слова Зеленского.

Москва рассматривает войну как попытку восстановить контроль над Украиной и вернуть России статус имперской державы. В Кремле неоднократно говорили о «исторически русских землях», а российские требования предполагают отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение ее армии и серьезные ограничения суверенитета.

Дикинсон считает, что соглашение по нынешней линии фронта также не устроит Путина. В таком случае под контролем России окажется около 20% территории Украины, тогда как остальная часть страны сможет дальше укреплять связи с Западом.

«Путин практически наверняка выберет продолжение войны, а не компромиссное соглашение», — убежден автор.

Дополнительным фактором он называет внутреннюю ситуацию в самой России. Война стала частью государственной политики и экономики, а возвращение домой сотен тысяч прошедших через фронт военнослужащих может создать новые социальные проблемы.

При этом, по оценке Дикинсона, война уже выходит за пределы Украины. Россия усиливает удары по украинским городам, расширяет диверсионную активность в Европе и наращивает военные расходы.

Соглашение потребует значительно большего давления на Москву, поскольку небольшие территориальные уступки сами по себе вряд ли изменят позицию Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com