Появились первые кадры после нападения пилота на рейсе в Тель-Авив 3 30.09.2026, 13:42

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Фото: Shutterstock

Автор видео заявил, что «ситуация под контролем».

Инцидент произошел 30 сентября. На борту самолета, следовавшего в Тель-Авив, произошла драка пилотов. По данным СМИ, один из них мужчин якобы стал резко снижать самолет, чтобы разбить, но коллега и люди рядом не позволили ему этого сделать

Автор видео, на лице которого кровь, заявил, что ситуация под контролем. Он отметил, что пассажиры не пострадали, помощь медиков нужна только одному пилоту.

Другой очевидец также рассказал о случившемся. По его словам, пассажиры смогли взять ситуацию под контроль: несколько человек вытащили агрессивного сотрудника из кабины.

Он также упомянул второго пилота, который получил серьезные травмы в столкновении с коллегой.

«Сейчас все в порядке. Похоже, мы приземлимся в Саудовской Аравии», – рассказал пассажир.

Инцидент произошел 30 сентября. На борту самолета, летевшего в Тель-Авив, произошла драка пилотов. По данным СМИ, один из них якобы начал резко снижать лайнер, чтобы разбить его, но коллега и находившиеся рядом люди не позволили ему это сделать.

В итоге борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Власти Израиля расценивают произошедшее как теракт.

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