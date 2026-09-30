Сегодня – Международный день зубра 30.09.2026, 19:47

Иллюстрационное фото

В нашей стране обитают почти три тысячи лесных исполинов.

В Международный день зубра (30 сентября) вышел очередной том Международной родословной книги зубров.

Беларусь заняла 3-е место в мире по числу зубров.

Польша – 3491 зубр,

Россия – 3408 зубров,

Беларусь – 2985 зубров.

Всего в мире теперь 13 055 зубров.

За год в Беларуси их численность выросла на 58 особей.

Крупные популяции лесных исполинов обитают сразу в нескольких уголках страны. Безоговорочный лидер – Беловежская пуща, где насчитывается около 800 зубров.

Следом идут Осиповичский опытный лесхоз, СПК «Озеры» в Гродненском районе и охотхозяйство «Красный Бор».

Много зубров также обитает в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, Налибокском заказнике и Национальном парке «Припятский».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com