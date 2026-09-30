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Сегодня – Международный день зубра

  • 30.09.2026, 19:47
Сегодня – Международный день зубра
Иллюстрационное фото

В нашей стране обитают почти три тысячи лесных исполинов.

В Международный день зубра (30 сентября) вышел очередной том Международной родословной книги зубров.

Беларусь заняла 3-е место в мире по числу зубров.

Польша – 3491 зубр,

Россия – 3408 зубров,

Беларусь – 2985 зубров.

Всего в мире теперь 13 055 зубров.

За год в Беларуси их численность выросла на 58 особей.

Крупные популяции лесных исполинов обитают сразу в нескольких уголках страны. Безоговорочный лидер – Беловежская пуща, где насчитывается около 800 зубров.

Следом идут Осиповичский опытный лесхоз, СПК «Озеры» в Гродненском районе и охотхозяйство «Красный Бор».

Много зубров также обитает в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, Налибокском заказнике и Национальном парке «Припятский».

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