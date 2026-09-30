Сегодня – Международный день зубра
- 30.09.2026, 19:47
В нашей стране обитают почти три тысячи лесных исполинов.
В Международный день зубра (30 сентября) вышел очередной том Международной родословной книги зубров.
Беларусь заняла 3-е место в мире по числу зубров.
Польша – 3491 зубр,
Россия – 3408 зубров,
Беларусь – 2985 зубров.
Всего в мире теперь 13 055 зубров.
За год в Беларуси их численность выросла на 58 особей.
Крупные популяции лесных исполинов обитают сразу в нескольких уголках страны. Безоговорочный лидер – Беловежская пуща, где насчитывается около 800 зубров.
Следом идут Осиповичский опытный лесхоз, СПК «Озеры» в Гродненском районе и охотхозяйство «Красный Бор».
Много зубров также обитает в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, Налибокском заказнике и Национальном парке «Припятский».