У «Белтелекома» появились новшества для клиентов 1 30.09.2026, 19:28

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Детали.

У «Белтелекома» появились изменения для клиентов. Рассказываем, что это за новшества.

С 1 декабря этого года «Белтелеком» прекратит предоставлять клиентам пакета услуг «Семейный 5 LTE».

Чтобы продолжить пользоваться услугами связи, необходимо до 1 декабря 2026 года выбрать один из других тарифных планов, предупреждают в компании. К примеру, «Семейный 5 LTE анлим» (стоимость — 62 рубля в месяц) или «Семейный LTE 30 ГБ» (22 рубля).

«Абоненты новых тарифных планов могут также подключить услуги цифрового эфирного телевидения из соответствующей линейки ZALA. Для переключения тарифного плана необходимо обратиться в офис продаж „Белтелеком“ или оставить заявку на сайте beltelecom.by», — уточнили в компании.

«Белтелеком» также объявил, что открыл новый фирменный магазин — в Молодечно на улице В. Гостинец, 143Р в ТЦ «Моло».

«Белтелеком» открыл доступ к российскому онлайн-кинотеатру Иви. «В библиотеке сервиса собрано более 180 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и другого разнообразного контента, — сообщили в компании. — Для новых абонентов действует специальное предложение: первые 30 дней подписки Иви — со скидкой 99%. После окончания промопериода стоимость составит 9,99 рубля в месяц».

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