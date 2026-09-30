Премьер Испании Санчес публично извинился перед Макроном
- 30.09.2026, 21:48
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Ранее Сенат Испании отклонил Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Во время официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Испанию премьер-министр страны Педро Санчес извинился за то, что Сенат отклонил Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции лидеров в Мадриде.
«Я могу лишь извиниться за вчерашнее голосование по договору в Сенате», — приводит слова премьер-министра Испании турецкое информагентство «Анадолу».
Договор, подписанный в январе 2023 года в Барселоне, направлен на укрепление двустороннего сотрудничества. Он носит преимущественно символический характер, однако он был отклонен на голосовании в Сенате, где оппозиционная Народная партия большинством голосов выступила против одного из его положений, позволяющего министрам одной страны участвовать в заседаниях правительства другой.
Испания и Франция поддерживают одни из самых прочных двусторонних экономических отношений в Европейском союзе, сообщает испанская газета ElMundo. Торговля товарами и услугами превышает € 130 млрд, что на 26% больше, чем семь лет назад. Франция является основным экспортным рынком для Испании, а Испания входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Франции, утверждает издание, ссылаясь на данные Министерства экономики. Объем двусторонних инвестиций превышает €100 млрд в обоих направлениях, при этом более 800 испанских компаний работают во Франции, а почти 3000 французских компаний зарегистрированы в Испании.