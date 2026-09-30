Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака2
- 30.09.2026, 21:24
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Президент США заявил о завершении «вылазки в ад».
Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских военнослужащих из Ирака. Об этом он написал в Truth Social.
«Прошло много времени, и было принято очень много крайне неудачных решений, из-за которых мы вообще оказались втянуты в эту трясину, но вскоре это станет частью истории. Это великий день для Америки и, что особенно важно, мы уходим, оставляя Ирак с замечательным новым премьер-министром Али аль-Заиди», — добавил американский лидер.
Трамп сравнил нынешний процесс с выводом войск из Афганистана в 2021 году, который состоялся при его предшественнике-демократе Джо Байдене и стал объектом критики нынешнего президента.
«В отличие от Афганистана, где было оставлено много военной техники и всего остального, а 13 воинов погибли, и многие получили тяжелые ранения, этот организованный уход сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует конец очень дорогостоящей вылазки в ад», — подчеркнул республиканец.