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Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

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  • 30.09.2026, 21:24
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Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака
Фото: Getty Images

Президент США заявил о завершении «вылазки в ад».

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских военнослужащих из Ирака. Об этом он написал в Truth Social.

«Прошло много времени, и было принято очень много крайне неудачных решений, из-за которых мы вообще оказались втянуты в эту трясину, но вскоре это станет частью истории. Это великий день для Америки и, что особенно важно, мы уходим, оставляя Ирак с замечательным новым премьер-министром Али аль-Заиди», — добавил американский лидер.

Трамп сравнил нынешний процесс с выводом войск из Афганистана в 2021 году, который состоялся при его предшественнике-демократе Джо Байдене и стал объектом критики нынешнего президента.

«В отличие от Афганистана, где было оставлено много военной техники и всего остального, а 13 воинов погибли, и многие получили тяжелые ранения, этот организованный уход сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует конец очень дорогостоящей вылазки в ад», — подчеркнул республиканец.

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