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На службу в Нацгвардию Мексики приняли чихуахуа

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  • 30.09.2026, 21:37
  • 1,418
На службу в Нацгвардию Мексики приняли чихуахуа
ФОто: Shutterstock.com

Боец ростом в 21 см заметно отличается от своих сослуживцев – немецких овчарок и лабрадоров.

Новым бойцом Национальной гвардии Мексики стал чихуахуа по кличке Командо, пишет Reuters.

Он стал самым миниатюрным и самым молодым сотрудником силовых структур. Рост собаки 21 см, вес – около семи килограммов, возраст – 13 месяцев.

Сейчас Командо готовят к поисково-спасательным операциям – преодолевает лестницы и различные препятствия. Ему также доверили роль талисмана ведомства.

Несмотря на скромные габариты, питомец получил полноценную экипировку – специальный жилет, защитные очки и шлем с небольшой видеокамерой.

«Около полугода назад малыша забрали из семьи пожилых владельцев, которые больше не могли о нем заботиться», – рассказала лейтенант Дебора Эрнандес.

По ее словам, пример Командо доказывает, что для службы необязательно обладать внушительными размерами. А появление такого милого подопечного показывает людям, что у представителей силового ведомства есть и очень человечная сторона.

В кинологических подразделениях Нацгвардии Мексики насчитывается около 350 собак, больше всего немецких овчарок и лабрадоров. Крошечный чихуахуа заметно выделяется на фоне своих более крупных сослуживцев.

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