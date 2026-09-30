Батареи в Беларуси включат уже по новой цене 1 30.09.2026, 21:02

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Сколько будет стоить отопление квартиры осенью.

С 1 июня тепловая энергия в Беларуси подорожала на 7,3% – до 29,2224 рубля за Гкал. Летом, правда, это было почти незаметно: батареи не работали. А вот с началом отопительного сезона новая цена напрямую скажется на осенних жировках. Smartpress.by разобрался, как считают отопление и почему одинаковая площадь не означает одинаковую сумму в платежках.

С 1 июня 2026 года тариф вырос на 7,3%

Сперва напомним, что до 31 мая 2026 года тариф на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения составлял 27,2323 рубля за 1 Гкал. С 1 июня по 31 декабря будет действовать другой тариф: 29,2224 рубля за 1 Гкал. Таким образом, рост составил примерно 7,3%.

Тепловая энергия – это количество тепла, которое используют для отопления помещений и подогрева воды. Её измеряют в гигакалориях (Гкал). Поэтому тариф 29,2224 рубля – это не цена отопления квартиры, а стоимость одной Гкал тепла.

Справедливости ради отметим: совсем незаметным летнее повышение не было: тот же тариф применяется и к тепловой энергии, которая идет на подогрев воды. Поэтому рост мог отразиться в плате за горячее водоснабжение. А вот за отопление основная масса белорусов начнёт платить по новой цене только после включения батарей.

По расчетам властей, повышение тарифа должно увеличить платёж типовой квартиры примерно на 3,12 рубля в месяц, из них около 2,6 рубля придется на отопление, еще 0,53 рубля – на горячую воду.

Что новый тариф значит для квартир на 40, 60 и 80 м²

Власти оценили, что только из-за роста тарифа плата за отопление типовой квартиры увеличится примерно на 2,6 рубля в месяц. Под типовой понимается жилье площадью 48 м², где живут три человека. Но это не означает, что любая квартира такой площади получит прибавку ровно 2,6 рубля: фактическое потребление тепла отличается от дома к дому.

Для наглядности можно масштабировать только эту расчетную прибавку, предполагая одинаковое потребление тепла на квадратный метр: для 40 м² получится около +2,17 рубля, для 60 м² – +3,25 рубля, для 80 м² – +4,33 рубля в месяц. Это не прогноз полной платы за отопление, а пример того, как влияет только повышение тарифа при прочих равных условиях.

Посчитать по метражу, что квартира на 60 м² этой зимой будет платить, например, ровно 35 или 40 рублей, нельзя. Для этого нужно знать фактическое количество тепловой энергии, которое потребил конкретный дом или которое определено для квартиры по действующим правилам учета.

Почему за одинаковые 60 м² могут прийти разные суммы?

Представим две квартиры площадью 60 м², но в разных домах. В одном здании на отопление за месяц пришлось меньше Гкал на квадратный метр, в другом – больше. Тогда при одном и том же тарифе 29,2224 рубля суммы в жировках будут разными. На потребление дома влияют, в частности, его конструктивные и теплотехнические характеристики, работа системы отопления и температурный режим.

А вот у двух квартир одинаковой площади в одном доме, если для них действует одинаковый тариф и нет индивидуального учета тепла, доля общедомового расхода на отопление рассчитывается пропорционально площади. Поэтому сам по себе этаж или расположение квартиры в таком случае не означает автоматически другую сумму за отопление.

Отдельный порядок действует в домах, где используются индивидуальные счётчики тепловой энергии или распределители тепла на радиаторах. В этом случае при расчетах учитываются их показания по правилам, установленным МинЖКХ.

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