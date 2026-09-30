Макрон одним словом ответил Британии на идею возвращения в ЕС 2 30.09.2026, 20:30

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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции поприветствовал слова британского премьера.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет рад возвращению Великобритании в Европейский союз, если британское правительство решит пойти на такой шаг. Об этом он сказал на пресс-конференции в Мадриде, передает BFM.

«Возвращайтесь», — сказал он.

Французский лидер отметил: «Если британцы захотят вернуться и если премьер-министр будет двигаться в этом направлении, я думаю, это станет отличной новостью как для его страны, так и для европейцев».

По словам Макрона, Великобритания сталкивается с ограничениями при попытках сблизиться с ЕС, оставаясь за его пределами. «Нельзя выбирать отдельные свободы Союза, нельзя решать, что нам подходит, а что нет», — отметил он, добавив, что «британцы всегда помогали нам упрощать многие вещи; они были требовательными партнерами».

В Великобритании обсуждают возможное сближение с Евросоюзом и перспективу возвращения страны в объединение. В сентябре эту тему поднимали действующий и бывший премьер-министры Энди Бернэм и Тони Блэр, мэр Лондона Садик Хан, а также представители разных партий.

Так, 24 сентября Блэр призвал Великобританию работать над возвращением в реформированный ЕС в течение десяти лет. По его словам, за это время страна должна восстановить экономическую и технологическую силу, а ЕС — провести необходимые реформы. Вскоре, 28 сентября, мэр Лондона Садик Хан призвал правительство начать подготовку к возвращению в ЕС без нового референдума.

Он также предложил вернуться в таможенный союз и добиваться статуса ассоциированного члена ЕС. По данным The i Paper, часть министров поддерживают включение такого обязательства в следующую предвыборную программу, тогда как один из членов правительства назвал возвращение нереалистичным.

Премьер Бернем заявил 30 сентября, что возвращение в ЕС — один из вариантов, которые правительство может рассмотреть при пересмотре долгосрочных отношений с Европой. Он сказал, что нынешние условия Brexit (принесли «больше вреда, чем пользы» https://charter97.org/ru/news/2026/9/30/700198/), и призвал изучить возможные пути изменения отношений с ЕС. Ранее он уже допускал, что на следующих выборах лейбористы могут добиваться мандата на возвращение Великобритании в ЕС.

Великобритания вступила в Европейские сообщества — предшественники Европейского союза — в 1973 году. На референдуме 1975 года 67,2% проголосовавших поддержали сохранение членства. При этом страна не перешла на евро и сохранила фунт стерлингов, а также не присоединилась к Шенгенской зоне.

На референдуме 23 июня 2016 года 51,9% проголосовавших поддержали выход Великобритании из ЕС. Королевство покинуло ЕС 31 января 2020 года, завершив почти 47-летнее членство.

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