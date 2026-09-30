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Пилот «Формулы-1» Алонсо опередил по зарплате Ямаля и Родри

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  • 30.09.2026, 20:16
Пилот «Формулы-1» Алонсо опередил по зарплате Ямаля и Родри
Фото: Getty Images

Зарплата 45-летнего гонщика по новому контракту составит около €40 млн.

Новый контракт пилота «Формулы-1» Фернандо Алонсо с Aston Martin сделал его самым высокооплачиваемым испанским спортсменом по уровню базовой зарплаты, пишет Mundo Deportivo.

Команда не назвала точную сумму контракта с 45-летним пилотом, но, по данным газеты, он получит около €40 млн — это будет самая большая зарплата в его карьере и третья в «Формуле-1» после Макса Ферстаппена (Red Bull) и Льюиса Хэмилтона (Ferrari), которые заработают за сезон около €62 млн и €53 млн соответственно.

По уровню базовой зарплаты он опередит звезд «Барселоны» Ламина Ямаля (€22 млн без учета бонусов) и Родри (€27 млн).

За Aston Martin Алонсо выступает с 2023 года, в нынешнем сезоне он идет на 19-м месте в личном зачете. В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом «Формулы-1».

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