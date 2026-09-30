Ученые нашли способ превращать углекислый газ в спирт с помощью света 5 30.09.2026, 22:29

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Результаты исследования открывают путь к более дешевому производству экологически чистого топлива.

Ученые из Торонтского университета (Канада) и Университета Сучоу (Китай) разработали новый катализатор, который позволяет эффективно превращать углекислый газ в метанол с помощью света. Результаты исследования, опубликованные в журнале Angewandte Chemie International Edition, открывают путь к более дешевому производству экологически чистого топлива.

В основе технологии лежит оксид цинка и галлия, в структуру которого исследователи внедрили атомы азота. Этот процесс меняет свойства материала: он начинает лучше поглощать свет и активнее расщеплять молекулы водорода.

В ходе экспериментов катализатор продемонстрировал высокую стабильность на протяжении 90 часов работы. Материал успешно синтезировал метанол под воздействием ультрафиолетового излучения при температуре 340 °C. Разработка решает важную проблему предшествующих технологий, опиравшихся на использование дорогого и редкого индия. Замена этого элемента на доступные компоненты делает процесс экономически выгодным для промышленного внедрения.

«Азотирование эффективно регулирует кислотно-основные свойства катализатора, что способствует активации водорода и последующему синтезу метанола», — пояснил соавтор работы Дэнвэй Цзин.

Переработка углекислого газа рассматривается мировым сообществом как перспективный способ снижения парниковых выбросов и борьбы с глобальным потеплением. Получаемый в результате метанол широко применяют в качестве жидкого топлива или сырья для химической промышленности. Уникальность нового метода заключается в формировании на поверхности материала так называемых расстроенных пар Льюиса — особых зон, где атомы расположены так, что могут разрывать связи в молекуле водорода без участия платины и других дорогих металлов.

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