Роботизированное наступление ВСУ заставило Россию отступать 30.09.2026, 13:21

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Фото: atlanticcouncil.org

Российские силы были застигнуты врасплох.

Украинские силы за последние месяцы смогли вернуть часть территории на Лиманском направлении и затормозить продвижение российских войск в Донбассе. В основе операции, получившей название «Вивальди», лежало широкое применение беспилотников и наземных боевых роботов, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские военные долго сохраняли детали наступления в тайне. Официально о продвижении впервые сообщили 15 сентября. Киеву удалось создать своеобразную электронную завесу, которая мешала российским разведывательным дронам обнаруживать перемещения украинских подразделений.

После этого крупные беспилотники начали доставлять за российские линии наземные роботизированные платформы. Они использовались для установки пулеметов, доставки взрывчатки и ударов по позициям российских войск. Одновременно украинские дроны наносили удары по маршрутам снабжения, складам боеприпасов и пунктам запуска беспилотников.

«Российские силы во многих случаях были застигнуты врасплох», — пишут авторы. Один из российских военных в перехваченном разговоре не мог поверить, что украинские роботы смогли проникнуть настолько далеко.

Роботизированные машины использовались и для разминирования. Это позволяло готовить пути для наступления, не подвергая дополнительному риску украинских военнослужащих. Такая тактика особенно важна на фоне серьезной нехватки личного состава у Украины.

Операция также выявила проблемы российской армии с передачей информации командованию. Российские командиры нередко завышают данные о своих успехах.

«Наступление не стало решающим прорывом», — считают авторы. Однако, по их оценке, операция «Вивальди» серьезно нарушила российские планы по захвату Донбасса и показала новые возможности ведения боевых действий в условиях господства беспилотников.

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