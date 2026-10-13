Удары ВСУ оставляют Россию без иностранных рабочих 13.10.2026, 16:41

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Приток мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана упал на 15%.

России пыталась справляться с кадровым голодом с помощью иностранных рабочих. Теперь Москва рискует столкнуться с новой проблемой, трудовые мигранты могут начать избегать опасных регионов или вовсе отказаться от поездок в страну, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Они приехали в Россию на заработки, а теперь оказались под огнем», — так американское издание описывает положение иностранцев, работающих на российских предприятиях, которые становятся целями украинских атак.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и промышленным объектам лишают Кремль части производственных мощностей и заставляют тратить ресурсы на восстановление поврежденной инфраструктуры. ВСУ методично поражают цели, имеющие значение для российской экономики и военной машины, показывая, что даже удаленные от фронта объекты больше не могут чувствовать себя в безопасности.

Для России, которая уже сталкивается с острым дефицитом рабочих рук, это создает дополнительные проблемы. Иностранцы, рассматривающие страну как место заработка, могут все чаще задумываться о рисках и выбирать более безопасные направления.

Приток трудовых мигрантов из Центральной Азии и без того сокращается, в первой половине 2026 года число въездов в Россию на работу граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана снизилось примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чем эффективнее украинские силы поражают российскую инфраструктуру, тем сложнее Москве поддерживать привычные темпы производства и компенсировать нехватку работников. На фоне войны, демографического спада и ужесточения миграционной политики кадровый голод рискует стать для Кремля еще одной серьезной экономической проблемой.

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