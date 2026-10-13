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«Барановичский хлебозавод дважды пробил дно»

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  • 13.10.2026, 16:46
  • 4,694
«Барановичский хлебозавод дважды пробил дно»

Началось все со странной находки в торте.

Жительница Барановичей обнаружила в продукции местного хлебозавода посторонний острый предмет. В соцсети Threads она опубликовала фото и видео и рассказала, чем закончилась переписка с предприятием.

«Барановичский хлебозавод дважды пробил дно, - пишет жительница Барановичей. - Купила их торт, начала есть и потом достала этот острый предмет со рта, не знаю, что это. Я написала производителю исключительно из соображений безопасности, чтобы предупредить и выяснить, как такое могло попасть в продукт. Ок, сообщила. Во время переписки, они — подчеркиваю, без каких-либо требований с моей стороны — сами предложили мне либо возврат денег, либо новый торт в качестве компенсации.

Я согласилась на возврат средств. И что в итоге? После этого сообщения они просто пропали и перестали отвечать. Уже три месяца. Мало того, что продукт некачественный так еще и абсолютно наплевательское отношение. Пообещали вернуть деньги ради галочки! зачем предлагать? Чтобы что? Была бы блогером тогда бы все сразу уладили?»

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