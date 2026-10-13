Украина меняет правила войны роботами и дронами 13.10.2026, 16:31

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Business Insider рассказал о новой тактике ВСУ.

3-й армейский корпус под командованием Андрея Билецкого применил во время операции «Вивальди» десантирование наземных роботов с тяжелых беспилотников. Такие полностью роботизированные атаки становятся новой реальностью боевых действий, пишет Business Insider.

По данным издания, дроны доставили роботов со взрывчаткой примерно на 10 км за российские позиции. Это позволило атаковать с неожиданного направления, избегая опасного перемещения через линию фронта.

Командир подразделения NC13 3-й штурмовой бригады Николай Зинкевич с позывным Макар рассказал журналистам, что тактика получила название «Грифон» в честь военного, пропавшего без вести около Андреевки.

В конце сентября Билецкий заявил, что его подразделения первыми в мире десантировали наземных роботов с дронов в боевых условиях.

Business Insider отмечает, что обычные воздушные десанты ограничены из-за плотной противовоздушной обороны. Зато сочетание беспилотников и наземных роботов позволяет действовать в тылу противника без привлечения десантников, вертолетов или транспортных самолетов.

Подобную технологию применило и подразделение Alter Ego 93-й механизированной бригады. По информации Brave1, его робот «Десантник» прошел путь от замысла до боевого применения за 10 дней.

Зинкевич также отметил, что производители разрабатывают беспилотники, способные перевозить наземные комплексы, масштабируя решение, которое уже доказало свою эффективность на фронте.

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