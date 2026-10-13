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«Кремль платит колоссальную цену»

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  • 13.10.2026, 16:26
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«Кремль платит колоссальную цену»

Военный эксперт о провале ключевых целей РФ в войне.

Россия не способна бесконечно наращивать интенсивность атак по Украине и уже сталкивается с серьезными технологическими и ресурсными ограничениями.

Страна-агрессор платит колоссальную цену за цели, которых так и не смогла достичь. На этом в эфире телеканала FREEДОМ акцентировал украинский военный эксперт Сергей Грабский.

Он подчеркнул, что попытки РФ диктовать свои условия или просить о каких-либо уступках бессмысленны, поскольку ее военный потенциал постепенно истощается.

- Россия, несмотря на то, что она громадная по своим размерам, и как бы великая и ужасная, как Гудвин в Волшебном городе, но при том это колосс на глиняных ногах. Мы видим количество уничтоженных пусковых установок, уничтожение Черноморского флота и о достаточно вялое использование других возможностей — военно-морских сил, — сказал Грабский.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что возможности стратегической авиации РФ существенно сократились по сравнению с первыми годами полномасштабного вторжения.

- Мы говорим об ограничениях стратегической авиации, потому что по сравнению с тем, что мы имели в 2022-2023 годах, применение стратегической авиации сейчас стало более эпизодическим, чем каким-то постоянным действием. Именно здесь и лежит ответ на вопрос, что может сделать Россия. Да практически ничего, кроме того, что платить колоссальную цену жизнями своих людей за цели, которые достичь они в принципе не смогли, — отметил спикер.

Как ранее сообщило издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного военного представителя НАТО, в сентябре армия РФ потеряла на войне против Украины около 50 тыс. военных, из которых примерно 28 тыс. — погибли.

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