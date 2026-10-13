«Уже который год Лукашенко чешет затылок» 7 13.10.2026, 16:22

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Что не так с белорусскими дровами и пеллетами.

Правитель Беларуси посетовал, что Польша, Литва и другие соседи «упираются» и не хотят «брать по приемлемой цене» дрова и топливные пеллеты (спрессованные в гранулы отходы деревообработки: опилки, щепа, кора и т.д. – прим.), хотя эта продукция там подорожала.

Дескать, не хотят почему-то участвовать в выгодной торговой сделке, отказываются. А раз так, то пусть пеняют сами на себя.

«Завтра мы им не сможем продать», – пригрозил Лукашенко. Почему? Да потому, что «такая корова нужна самому». Беларусь, по его версии, «массированно начала переходить на эти дрова и пеллеты» и они «самим нужны будут».

Столь тревожные прогнозы вызывают немало вопросов: а что, электричества и газа не будет? Или будет, но мало? Или Лукашенко знает что-то такое, чего еще не знаем мы?

Отвечая на эти вопросы «Салiдарнасцi», председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов, член Административного совета Международной организации труда Александр Ярошук объяснил, что все дело в экономических санкциях.

– До 2022 года Беларусь была одним из основных экспортеров в Европу дров и пеллет. В стране созданы огромные мощности по производству этой продукции. Если в мире производится 31 млн тонн пеллет, то из них 900 тысяч тонн – белорусские.

После введения санкций европейские страны отказались закупать у нас пеллеты и дрова. И теперь уже который год Лукашенко чешет затылок, думая, куда девать это топливо. Поначалу утверждал, что европейцы «очухаются» и никуда не денутся, начнут покупать. Но до сих пор они так и не «очухались», так что проблема так и остается нерешенной.

Власти пробуют обходить санкции, продавая пеллеты через третьи страны, в частности, через Турцию. Но не очень получается. Поэтому сейчас предпринимается попытка использовать пеллеты и дрова внутри страны, замещая традиционные энергоносители – электричество и газ.

Возможно, что-то и получится. Но не будем забывать, что объемы производства создавались главным образом для экспорта. И вряд ли является возможным все производимые пеллеты и дрова использовать внутри страны. Даже по льготным ценам население закупает небольшие объемы этого топлива.

Экспорт дров и пеллет – одна из множества проблем, порожденная недальновидной политикой нынешнего режима, поддержавшего российскую агрессию против Украины.

А в совокупности они ставят под большое сомнение будущее и власти, и в целом страны, если эта власть сумеет сохраниться.

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