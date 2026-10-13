Во сколько белорусам обойдется путевка в санаторий осенью? 5 13.10.2026, 14:02

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Цена впечатляет.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал БелТА об актуальных ценах на путевки в санатории.

По его словам, летом 2026-го при повышенном спросе средняя цена путевки в санаторий за стандартный двухместный номер была на уровне 155 руб. за день пребывания.

В IV квартале 2026 года прогнозируется снижение цены за счет предоставления скидок, снижения спроса – стоимость составит примерно 150 руб.

Предсказуемо плата вырастет к Новому году и установится в районе 170 руб. в период зимних праздников.

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