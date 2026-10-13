Во сколько белорусам обойдется путевка в санаторий осенью?5
- 13.10.2026, 14:02
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Цена впечатляет.
Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал БелТА об актуальных ценах на путевки в санатории.
По его словам, летом 2026-го при повышенном спросе средняя цена путевки в санаторий за стандартный двухместный номер была на уровне 155 руб. за день пребывания.
В IV квартале 2026 года прогнозируется снижение цены за счет предоставления скидок, снижения спроса – стоимость составит примерно 150 руб.
Предсказуемо плата вырастет к Новому году и установится в районе 170 руб. в период зимних праздников.