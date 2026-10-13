закрыть
13 октября 2026, вторник, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Странная езда по МКАД попала на видео

2
  • 13.10.2026, 14:38
  • 4,130
Странная езда по МКАД попала на видео
иллюстративное фото

Ее прокомментировал инструктор по вождению.

Утром на МКАД, как правило, плотный трафик. Некоторые водители при этом порой игнорируют дорожную разметку и правила маневрирования — и это тоже попало на видео с регистратора, которое прислали в редакцию Onliner (посмотрите, например, как едет темный BMW).

Впрочем, читатель акцентировал внимание на водителе моноколеса, который, по его мнению, опасно проехал выезд с кольцевой.

На кадрах можно увидеть, что моноколесник двигается по обочине, но на пересечении с ул. Казимировской выезжает на проезжую часть, а затем снова возвращается на обочину. Поток транспорта при этом довольно плотный.

А что, так можно было? Спросили у Юрия Краснова, преподавателя и инструктора по вождению. Который, к слову, тоже ездит на моноколесе.

— Если на МКАД нет знаков, запрещающих движение велосипедистов и водителей средств персональной мобильности, то им там по обочине ехать можно, — замечает Юрий. — Но перед пересечением выездов и съездов им нужно снизить скорость до скорости идущего шагом пешехода и убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. При наличии автомобилей водитель средства персональной мобильности должен уступить им дорогу.

Конечно, следует отметить, что движение по МКАД и на велосипеде, и на средстве персональной мобильности (самокате, моноколесе) — это очень большой риск, поскольку у нас иногда даже встречаются водители, которые могут перестроиться на обочину и опережать по ней другие автомобили. Или просто пытаться припарковаться на обочине.

Поэтому, если уж возникла такая необходимость ехать по МКАД, лучше двигаться как можно ближе к газону и иметь возможность отслеживать ситуацию позади в зеркало заднего вида. Я, например, использую отражение в смартфоне, когда еду по скоростной дороге по обочине на моноколесе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич