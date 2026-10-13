Странная езда по МКАД попала на видео 2 13.10.2026, 14:38

4,130

иллюстративное фото

Ее прокомментировал инструктор по вождению.

Утром на МКАД, как правило, плотный трафик. Некоторые водители при этом порой игнорируют дорожную разметку и правила маневрирования — и это тоже попало на видео с регистратора, которое прислали в редакцию Onliner (посмотрите, например, как едет темный BMW).

Впрочем, читатель акцентировал внимание на водителе моноколеса, который, по его мнению, опасно проехал выезд с кольцевой.

На кадрах можно увидеть, что моноколесник двигается по обочине, но на пересечении с ул. Казимировской выезжает на проезжую часть, а затем снова возвращается на обочину. Поток транспорта при этом довольно плотный.

А что, так можно было? Спросили у Юрия Краснова, преподавателя и инструктора по вождению. Который, к слову, тоже ездит на моноколесе.

— Если на МКАД нет знаков, запрещающих движение велосипедистов и водителей средств персональной мобильности, то им там по обочине ехать можно, — замечает Юрий. — Но перед пересечением выездов и съездов им нужно снизить скорость до скорости идущего шагом пешехода и убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. При наличии автомобилей водитель средства персональной мобильности должен уступить им дорогу.

Конечно, следует отметить, что движение по МКАД и на велосипеде, и на средстве персональной мобильности (самокате, моноколесе) — это очень большой риск, поскольку у нас иногда даже встречаются водители, которые могут перестроиться на обочину и опережать по ней другие автомобили. Или просто пытаться припарковаться на обочине.

Поэтому, если уж возникла такая необходимость ехать по МКАД, лучше двигаться как можно ближе к газону и иметь возможность отслеживать ситуацию позади в зеркало заднего вида. Я, например, использую отражение в смартфоне, когда еду по скоростной дороге по обочине на моноколесе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com