В Беларуси неожиданно нашлось несколько сотен пустующих хат 8 13.10.2026, 14:16

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иллюстративное фото

О них просто забыли.

Единый реестр пустующих домов задумывался как довольно удобный инструмент, позволяющим потенциальным покупателям быстро находить заброшенные дома в деревнях и давать им вторую жизнь. Но, как оказалось, в уже налаженной системе случаются сбои.

Так, в Брестской области «забыли» внести данные о более чем 200 пустующих домах, о существовании которых никто и не догадывался. Эту оплошность вскрыла проверка Комитета госконтроля, пишет «Онлайнер».

Как так получилось? По закону специальные комиссии должны объезжать деревни дважды в год. На деле же в том же Дрогичинском районе в некоторые населенные пункты специалисты не заглядывали с 2024 года.

Даже там, где обходы все-таки проводились, данные иногда терялись. Например, в Пружанском районе нашли 98 заброшек, но почти половину из них (47 зданий) внести в список банально «забыли». В Брестском районе из 32 выявленных пустых домов в реестр не попала треть. В итоге люди, которые искали себе недорогую недвижимость в деревне, про эти варианты просто не могли узнать.

Местным властям предстоит исправить неточности и добавить в реестр все недостающие хаты. Возможно, теперь постройки найдут своих хозяев.

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