Минчанка: Пять часов в очередях, чтобы подписать больничный лист 2 13.10.2026, 14:46

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Врачей в поликлиниках катастрофически не хватает.

Минчанка рассказала в соцсети Threads о том, сколько времени приходится иногда тратить на оформление нужных документов в учреждениях здравоохранения.

«Пять часов в очередях и 5 кабинетов, чтобы подписать больничный лист, — пишет она. — Я не верю в ад, если там нет белорусских поликлиник».

Белорусы ответили автору поста, что описанный ею случай – не рекорд. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Нашли чем удивить! Врачей в поликлиниках катастрофически не хватает.

— Десять часов, чтобы закрыть больничный лист. Десять!

— Я полгода ждала в листе ожидания к врачу на консультацию, чтобы он сказал, что в странах СНГ это не лечат, но можно попробовать. Теряете только много денег. Становитесь в лист ожидания на лечение. В принципе, меня уже ничем не удивить.

— Да ну! К стоматологу труднее попасть.

— Врачей не хватает, всех за пять лет разогнали, вот и результат.

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